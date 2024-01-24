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2024春節揪團衝墾丁 每天入住達五間以上 每房省1000元

By 台灣英文新聞
2024/01/24 16:29
圖／統一墾丁

圖／統一墾丁

2024新春將至，難得的連假規劃好了嗎？趁著這波長假邀約親人好友，打造食玩樂一站式全包旅行，揪團出遊GO！統一墾丁2/8~2/13春節超強限時優惠釋出：海洋主題雙人房一泊一食7,088元、一泊二食7,888元起，三天兩夜則只要17,000元起，最棒的是，每日訂房達五間以上，每房省1,000元，無論是夫妻同住、小家庭、家族團圓大陣仗出遊，抑或是三五好友玩樂相聚都超適合。來墾丁入住海洋主題房享受沉浸式假期，曬暖陽、暢玩水陸設施加走生態，園區更定時提供大街接駁、舉辦迎財神、抽紅包及小夜市活動，隔天最南端走春迎好運，過年熱鬧團圓暢玩墾丁，享受難忘且獨特的幸福假期！

除了揪團出遊有好康，春節期間預訂一泊二食專案，饗鴻運自助百匯晚餐，再加碼一位六歲以下兒童免費住，小家庭高CP首選！榮登最美飯店的統一墾丁，結合園內水陸設施、周邊自然生態，電遊室和電流急急棒，更是讓不同年齡層的旅客找到屬於自己的玩樂取向，此外飯店新增星心草原區，大型愛心裝置搭配超美星星燈光藝術，浪漫氛圍滿分，閒暇時間漫遊綠地、抬眼望星，享受墾丁暖陽及煦煦微風，假期超Chill，獨一無二的南島風情春節，從早到晚行程滿檔，與親人、好友相聚的美好時光再+1！

更新時間 : 2024-01-25 11:11 GMT+08:00

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