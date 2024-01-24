下訂六福萬怡全新「森漾」西式婚宴 文定證婚再享85折

看好婚宴市場近年刮起的西式婚禮風潮，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店於2024年打造全新西式風格的「森漾婚宴專案」，專案售價每席2,888元起，首次推出西式長桌並串聯集團品牌Elite Concept一禮莊園婚禮花藝設計團隊，將花藝造景與桌卡細節處重新規劃，包含個人式的名卡、獨立式菜單等，使整體氛圍更加優雅且獨眾，令人耳目一新。除此之外，六福萬怡於即日起推出2024年婚宴優惠，凡新人下訂西式風格的森漾婚宴專案或中式桌席的豐漾婚宴專案，並加訂「文定」或「證婚」儀式，即可享 85折優惠。

本次六福萬怡瞄準西式婚禮商機，將其帶入飯店高端婚宴市場推出「森漾婚宴專案」，每席售價2,888元起，需達最低席次70位，平假日均適用，專案內容包含席間香醇紅酒、果汁暢飲、專屬管家服務、獨立新娘休息室、婚宴現場流程相關用品等，餐點則考慮到長輩較喜愛蘊含吉祥寓意的中式菜餚，「森漾婚宴」餐點設計仍保留經典婚宴菜餚，以中菜西出的方式呈現，如極具代表的花好月圓，以獨立高腳杯盛裝炸湯圓位上、或有年年有餘寓意的清蒸海斑等，均升級由服務人員現場分盤服務，在婚宴佈置上，更獨家結合一禮莊園花藝設計，提供專屬鮮花造景設計，還可挑選「幸福五選二」包含婚宴主持人、婚宴小禮、文定儀式的甜品和雞腿、一禮莊園捧花或無酒精雞尾酒。

此外，六福萬怡另推出婚宴加購文訂或證婚儀式的優惠活動，凡下訂2024年度森漾婚宴或豐漾婚宴，並加訂「文定」或「證婚」儀式即可享有 85折優惠，包含最受新人喜愛，270度寬闊露臺可遠眺台北101與翠綠的南港四獸山群的「敘日證婚場地」，總面積約500坪，無論想在台北101前幸福見證，或是將花藝拱門背對山景，舉辦一場猶如山林秘境的婚禮都有足夠的腹地空間，搭配酒店公共空間陳設的各式藝術精品，更可作為新人拍攝類婚紗背景，猶如博物館般充滿夢幻氣氛。

台北六福萬怡酒店「森漾婚宴專案」於即日起開放預訂，年底前搭乘高鐵參加婚宴還可享有獨家優惠方案，針對至六福萬怡舉辦婚宴之賓客，購買高鐵11人(含)以上之團體票，即可再享車票7折優惠，若高鐵團體票實際搭金額達20,000元，再贈送5張高鐵假期仟元抵用券。