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台北遠東香格里拉 美濃紙傘燈籠高掛滿滿年味

By 台灣英文新聞
2024/01/24 16:25
圖／台北遠東香格里拉
圖／台北遠東香格里拉

圖／台北遠東香格里拉

圖／台北遠東香格里拉

龍年佳節到，幸福身邊繞！台北遠東香格里拉看準寒假過年商機，即日起至2月29日期間推出「幸福龍厚禮」新春住房專案，樂饗香宮人氣脆皮烤鴨一鴨二吃、香格里拉獨家龍年立體紅包組、龍年幸運許願書籤、精選年節零食禮盒、暢享客房迷你吧等超值禮遇，闔家入住每晚9,500元起，歡樂度假走春趁現在！為營造濃厚年節感，特別在大廳展演美濃「廣進勝紙傘」藝術，搭配燈籠、花藝、祥龍等喜慶裝飾，年味十足！而大年初一2月10日上午11點起，飯店還將於大廳前舉辦熱鬧歡欣的開年慶祝活動，以氣勢鼓陣、騰龍舞獅等精采表演，帶來鴻運吉祥好龍年。

竹爆平安龍年到 大啖烤鴨吃飽飽

台北遠東香格里拉為龍年新春開好運！即日起至2月29日，特別推出新春期間限定「幸福龍厚禮 新春住房專案」，連續入住舒適寬敞的客房兩晚，盡享客房迷你吧精選飲品、豐盛自助式早餐，還有童趣可愛的新春獨家好禮，包含質感滿分的香格里拉獨家龍年立體紅包組一盒、龍年公益書籤與許願卡、繽紛年節風味零食組以及香宮招牌脆皮烤鴨兩吃、免費使用遠東健身俱樂部以及頂樓景觀恆溫泳池等多項禮遇，闔家輕鬆度假享美食，讓親情加溫、幸福加倍，好運龍總來！

在傳統文化傳承中找回濃濃年味

台北遠東香格里拉為讓國內外賓客感受濃厚的傳統年味，將大廳和各處空間以創意花藝佈置並結合燈籠、龍年等元素巧思妝點，尤其位於大廳的油紙傘藝術橋與天幕，更是節慶感十足的熱門打卡景點，飯店今年與高雄美濃「廣進勝紙傘」合作，於大廳展演精妙絕倫的手工油紙傘藝術，油紙傘在客家人心中象徵平安富貴之意，「傘」中有4個人，代表多子多孫，圓傘又代表著圓滿，客家人嫁女兒時更以傘為嫁妝。「廣進勝紙傘」由林享麟先生創立於1970年，後由第二代林榮君先生及其妻子吳劍瑛女士接手，致力於這門手工藝術的傳承與創新。在製傘上廣進勝除了堅持手工製造，更在傘面做出大膽創新，將樸素的傘面與現代藝術結合。

台北遠東香格里拉特別於新春期間推廣在地文化，精選結合年節剪紙藝術以及荷花、瓶子等圖案融入油紙傘設計，取其「闔家平安」吉祥寓意，還有台灣知名歌手蔡依林 “I’m Not Yours” MV中令人驚豔的同款紙傘，走過平安橋象徵一整年平安順遂，挑高梯廳漫天錯落垂吊優雅紙傘，仰望天幕讓人放鬆心情迎接嶄新龍年，是今年到台北走春的推薦拍照景點！此外，新年期間到台北遠東香格里拉拍美照，還可以參加抽獎！即日起至2月25日，於Instagram上分享與台北遠東香格里拉新年佈置的合照，於公開帳號標記 #DreamTPE並追蹤官方帳號 @shangrilataipei，就有機會抽中豪華閣尊榮客房免費住宿一晚，享受豐盛的早餐、下午茶和晚間雞尾酒歡樂時光，喜歡在社群分享美照的朋友，別錯過中獎好機會！

更新時間 : 2024-01-25 11:11 GMT+08:00

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