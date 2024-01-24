台北喜來登大飯店迎龍年 1/25-2/29十二廚Buffet下午茶加菜推「松葉蟹腳吃到飽」

搶攻年節住房與餐飲商機，台北喜來登推出一系列龍年餐飲住宿優惠搶客，館內「十二廚」自助餐廳1月25日至2月29日於下午茶時段餐檯加菜「松葉蟹腳吃到飽」大嗑鮮蟹最過癮。逛年貨、看花燈感受台北城的熱鬧年味，3月3日前預訂「龍喜慢遊」一泊二食每晚6,666元起品嚐精緻美味的「錦繡龍祥年饌組」與延遲退房禮遇，喜氣滿盈迎新年。年菜預購倒數衝刺，台北喜來登強打組合年菜「鴻運泰牛雙味組」精選SUKHOTHAI 8道泰式年菜組搭配安東廳重磅30天乾式熟成帶骨肋眼24oz.，組合優惠價11,999元、現省2,769元；人氣熱門組合「鮑魚一品雞+蟹粉獅子頭」組合優惠11,880元、現省4,000元；1月31日前預付再加碼享早鳥9折優惠，吃喝玩樂一起熱鬧迎龍年。

龍年圍爐訂位爆棚、感謝賓客支持，台北喜來登「十二廚」自助餐廳於1月25日至2月29日下午茶時段餐檯大方加菜「松葉蟹腳吃到飽」，鮮美肥嫩的松葉蟹腳以炭烤、人參紅棗燉湯等呈現，不容錯過招牌「燒烤牛腹肉」、鮮美花蟹湯、現煎鐵板烤肉、金沙咖哩海鮮與廣式滷水等美食，還有每日現流生魚片、握壽司等，全新設立「印度料理區」由印度籍師傅現場製作多款香料咖哩，搭配脆餅、香料飯等，道地香料層次豐富一吃上癮。甜點餐檯區則全新亮相「現做日式銅鑼燒」、蒙布朗栗子塔、巧克力香蕉蛋糕等多款入冬甜蜜之味，眾多人氣美食樂饗新春。自助下午茶每位890＋10％元起。

台北喜來登「龍喜慢遊」新春住宿專案每晚最低6,666元起，位於捷運善導寺站的便捷位置搭乘大眾交通工具即可輕鬆抵達各個年味景點，不論是琳瑯滿目南北乾貨的「迪化街商圈」、以龍躍光城為主題的西門町「2024台北燈節」、或是3000坪繽紛多彩的浪漫花海的「古亭河濱公園花季」，都能為新春留下滿滿回憶。入住專案可將米其林大廚設計的雙人「錦繡龍祥年饌組」帶回家，添入膠原蛋白豐富、爽滑厚實的花膠，以細火慢燉的柚香花膠燉土雞盅，甘潤清新的柚香縈繞唇齒；以絕佳火候鎖住肉汁，將油花豐富的伊比利梅花豬厚切呈現，感受鮮嫩多汁口感與肉質的細膩紋理；濃郁臘味香氣四溢，臘腸的鹹潤與酒香與米糕完美融合。「龍喜慢遊」新春住宿專案每日限量開放預訂。

距農曆春節不到一個月，年菜預購進入最後倒數，台北喜來登截至目前為止業績較去年成長逾兩成，把握最後衝刺祭出年菜組合優惠，強打品項包含「鴻運泰牛雙味組」由SUKHOTHAI泰式餐廳的8道年味酸辣拌海鮮、碳烤松阪豬、檸檬龍虎斑、泰北海陸龍蝦湯等，搭配安東廳牛排館的重磅30天乾式熟成帶骨肋眼24oz.，組合優惠價11,999元、現省2,769元。米其林年菜則主推請客樓「鮑魚一品雞+蟹粉獅子頭」組合優惠11,880元、現省4,000元，「砂鍋一品雞+紅豆藜麥鬆糕」組合優惠4,999元、現省1,681元；廣式年菜則推薦「辰園鴛鴦雙常+潮式滷水拼盤」精選香港老字號雙腸，搭配道地老滷製作的金錢肚、牛腱、雞爪等，組合優惠2,788元、現省492元。台北喜來登各餐廳年菜預購1月31日前預付再享早鳥9折，米其林大廚開運年菜划算預訂、輕鬆上桌過好年。