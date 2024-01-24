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台北質感早午餐「BRUN不然」插旗信義商圈　酪梨蔬菜碗、歐式料理療癒菜單看這！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 16:17
BRUN不然ATT店推出班尼迪克蛋（左上）、羽衣甘藍酪梨開放三明治配水波蛋（左下）、酪梨蔬菜沙拉碗（中）、經典炒蛋（右下）、什麼什麼湯（右...

BRUN不然ATT店推出班尼迪克蛋（左上）、羽衣甘藍酪梨開放三明治配水波蛋（左下）、酪梨蔬菜沙拉碗（中）、經典炒蛋（右下）、什麼什麼湯（右...

台北質感早午餐店「BRUN不然」繼首店安和店去年開幕後，第三間店將插旗兵家必爭之地信義商圈，從早上8點半到晚上10點皆可吃到美味早午餐。

2024年新開幕的BRUN不然ATT店與生活時尚的複合式購物空間UR LIVING攜手，在三層樓的區域內打造時尚服飾、生活選品的全天候早午餐店，首次進駐繁華購物商圈，秉持「提供療癒食物與舒服自在的用餐環境」的想法，以簡單與充滿生活感結合時髦的小細節打造屬於都市生活獨有的愜意自在。

新店點的空間由新一代的年輕設計團隊「彡苗空間實驗」與「 裡物設計​​」一同打造，並攜手擅長透過光影說故事的「瓦豆」以早晨變化為設計的靈感發想，從大片玻璃帷幕透近自然光撒在植栽上營造愜意慵懶氛圍，整體空間沒有過多的色彩，由感官花子規劃室內庭園的綠意植栽搭配幾何與金屬材質設計，讓環境多了幾分城市生活中的時髦感。

台北質感早午餐「BRUN不然」插旗信義商圈　酪梨蔬菜碗、歐式料理療癒菜單看這！
蝦肉燉菜濃汁炊飯（左）、酪梨蔬菜碗（右）、奶油雞蛋培根手工寬麵（下）。（圖／品牌提供）

選鑿超級食物「酪梨蔬菜碗」開啟美好的一天吧！熱門餐點選項還包含可以同時吃到燻鮭魚火腿及可頌的「班尼迪克蛋」，「經典炒蛋」以優質羅勒油與羊乳酪堆疊出口感豐富的炒蛋，搭配焦糖培根，帶出鹹甜風味；歐式家常料理「蝦肉燉菜濃汁炊飯」的龍蝦高湯悉心慢燉醬汁搭配粒粒分明的高湯炊飯與火烤時蔬，肥美彈牙的蝦肉令人一口接一口。

甜點部分，柔軟綿密的「乳酪可麗餅與野莓雪酪」將自製的乳酪餡包覆在煎可麗餅中，搭配酸甜適中的紐西蘭自然雪酪與焦糖榛果脆餅，層層堆疊的口感讓人回味無窮。

台北質感早午餐「BRUN不然」插旗信義商圈　酪梨蔬菜碗、歐式料理療癒菜單看這！
羽衣甘藍酪梨開放三明治配水波蛋。（圖／品牌提供）

台北質感早午餐「BRUN不然」插旗信義商圈　酪梨蔬菜碗、歐式料理療癒菜單看這！
鮭魚熟肉醬開放三明治配溏心蛋（左）、經典炒蛋（左）、乳酪可麗餅與野莓雪酪（下）。（圖／品牌提供）
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