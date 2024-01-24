Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

瘧疾防治新里程碑 喀麥隆啟動全球首個常規疫苗接種計畫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 15:56
全球首個針對兒童的大型常規瘧疾疫苗接種計畫於本週一（1/22）在中非喀麥隆啟動。（圖／路透社）

全球首個針對兒童的大型常規瘧疾疫苗接種計畫於本週一（1/22）在中非喀麥隆啟動。（圖／路透社）

全球首個針對兒童的大型常規瘧疾疫苗接種計畫於本週一（1/22）在中非喀麥隆（Cameroon）啟動，預料可挽救數千名非洲兒童的性命。

根據世界衛生組織（WHO）統計，非洲每年約有60萬人死於瘧疾，其中5歲以下嬰幼兒佔了8成，而全球瘧疾總死亡人數中有9成5都在非洲，因此衛生官員認為，對於非洲大陸來說，啟動此項大型常規疫苗計畫是對抗瘧疾的重要一步。

這款名叫RTS.S的瘧疾疫苗由英國製藥公司葛蘭素史克（GSK）經過30多年的研發，適用於6個月以上嬰兒至2歲以下幼兒，須完整接種四劑以獲得足夠保護力，也可以與其他常規疫苗一同施打。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，這款疫苗早前在迦納（Ghana）、馬拉威（Malawi）以及肯亞（Kenya）等非洲國家試驗成功，使得當地的兒童死亡率下降13%、重症率降低3成。

全球疫苗免疫聯盟(Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI)

稱，另有20多國計畫於今年推出此接種計畫，包含布吉納法索（Burkina Faso）、賴比瑞亞（Liberia）、尼日（Niger）和獅子山共和國（Sierra Leone）等。預料在2024年至2025年間，約有660萬名兒童將參與疫苗接種。

GAVI表示，由於疫苗需求量極大，供不應求，到了2025年僅有約1,800萬劑的供貨量，遠不及這些國家的龐大需求，因此牛津大學和印度血清研究所合作開發的全球第二款瘧疾疫苗R21也即將上市，目標是每年生產1億劑，可望補足疫苗短缺的問題。

《瘧疾小百科》資料來源：疾管署

瘧疾是一種由瘧原蟲所引起的傳染病，主要藉由瘧蚊叮咬傳播為全球最普遍的疾病之一，根據世界衛生組織公布，約50%全球人口身處瘧疾感染風險區。早

期的症狀跟流感類似，最主要的症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，也可能出現其他症狀，像比如說頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦。如果沒有接受適當的治療，數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。重症患者可能有嚴重貧血及器官衰竭等症狀，最嚴重可能導致死亡
瘧疾
瘧疾疫苗
喀麥隆
非洲
WHO
世衛
病媒蚊
兒童
嬰幼兒
葛蘭素史克
GSK

相關新聞

阿拉斯加梅毒患者爆增20多倍 專家：與新冠大流行和交友APP盛行有關
阿拉斯加梅毒患者爆增20多倍 專家：與新冠大流行和交友APP盛行有關
2024/01/17 20:13
歐洲「蒙特內哥羅」爆非洲豬瘟 攜帶、郵寄肉製品回台重罰20萬元
歐洲「蒙特內哥羅」爆非洲豬瘟 攜帶、郵寄肉製品回台重罰20萬元
2024/01/17 17:26
研究：每日一杯果汁可能是成人、兒童肥胖的主因之一
研究：每日一杯果汁可能是成人、兒童肥胖的主因之一
2024/01/17 16:59
類流感人數創10年新高 7歲女童併發急性壞死性腦病變 發病第5天亡
類流感人數創10年新高 7歲女童併發急性壞死性腦病變 發病第5天亡
2024/01/16 17:23
全球疫情未了！世衛：COVID-19仍具威脅性 去年12月近1萬人染疫身亡
全球疫情未了！世衛：COVID-19仍具威脅性 去年12月近1萬人染疫身亡
2024/01/11 10:44

更新時間 : 2024-01-25 11:10 GMT+08:00

最受歡迎

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課