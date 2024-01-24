瘧疾防治新里程碑 喀麥隆啟動全球首個常規疫苗接種計畫

全球首個針對兒童的大型常規瘧疾疫苗接種計畫於本週一（1/22）在中非喀麥隆（Cameroon）啟動，預料可挽救數千名非洲兒童的性命。

根據世界衛生組織（WHO）統計，非洲每年約有60萬人死於瘧疾，其中5歲以下嬰幼兒佔了8成，而全球瘧疾總死亡人數中有9成5都在非洲，因此衛生官員認為，對於非洲大陸來說，啟動此項大型常規疫苗計畫是對抗瘧疾的重要一步。

這款名叫RTS.S的瘧疾疫苗由英國製藥公司葛蘭素史克（GSK）經過30多年的研發，適用於6個月以上嬰兒至2歲以下幼兒，須完整接種四劑以獲得足夠保護力，也可以與其他常規疫苗一同施打。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，這款疫苗早前在迦納（Ghana）、馬拉威（Malawi）以及肯亞（Kenya）等非洲國家試驗成功，使得當地的兒童死亡率下降13%、重症率降低3成。

全球疫苗免疫聯盟(Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI)

稱，另有20多國計畫於今年推出此接種計畫，包含布吉納法索（Burkina Faso）、賴比瑞亞（Liberia）、尼日（Niger）和獅子山共和國（Sierra Leone）等。預料在2024年至2025年間，約有660萬名兒童將參與疫苗接種。

GAVI表示，由於疫苗需求量極大，供不應求，到了2025年僅有約1,800萬劑的供貨量，遠不及這些國家的龐大需求，因此牛津大學和印度血清研究所合作開發的全球第二款瘧疾疫苗R21也即將上市，目標是每年生產1億劑，可望補足疫苗短缺的問題。

《瘧疾小百科》資料來源：疾管署

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期的症狀跟流感類似，最主要的症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，也可能出現其他症狀，像比如說頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦。如果沒有接受適當的治療，數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。重症患者可能有嚴重貧血及器官衰竭等症狀，最嚴重可能導致死亡