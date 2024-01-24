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美國眾議院「國會台灣連線」抵台　首見兩共同主席率團傳遞支持

台灣大選後，美國訪團接二連三來台。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 15:38
美國聯邦眾議院共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員（左一）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（右二）所率眾議院「國...

美國聯邦眾議院共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員（左一）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（右二）所率眾議院「國...

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」二位共同主席、共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）及民主黨貝拉（Ami Bera）偕重要幕僚一行5人，於今（24）日至26日率團來台訪問，此為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪。

台灣大選於1月13日落幕，美國總統拜登（Joe Biden）派遣美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格，率「美國跨黨派資深代表團」於15日上午訪台拜會總統蔡英文，展現對台灣的支持。近日，由美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」以及美國眾議院「國會台灣連線」訪團也相繼抵達台灣，展現台美關係熱絡緊密。

外交部指出，眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。對於美國國會在我國總統大選後，隨即組成重量級議員團來台，慶賀我國民主成果，在台灣展現民主韌性的關鍵時刻，傳遞美國會不分黨派堅定支持民主台灣的正面訊息，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部說明，訪團在台期間將晉見蔡英文總統及賴清德副總統暨總統當選人、接受外交部長吳釗燮款宴，並會晤副總統當選人蕭美琴大使、拜會我國國安外交部會及各界政治領袖，與我方就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部指出，迪馬里共同主席及貝拉共同主席都是台灣的堅定友人，長期領銜提出或連署各項友台議案及倡議。迪馬里共同主席上次是在103年10月國慶期間訪台，貝拉共同主席則是112年4月隨眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）所率議員團訪台。

眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）是美國國會與外國相關的次級團體中，規模最大且參與議員人數最多者。該連線共同主席更在本月我國總統大選後，第一時間發布聯合聲明肯定我國民主選舉成就。尤其今年適逢《台灣關係法》立法45週年，兩位共同主席連袂訪台，充分展現美國國會對台灣的共識與堅定支持。外交部強調，將在美國國會既有挺台的堅實基礎上，持續深化奠基於共享價值的台美全方位友好夥伴關係。
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