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台灣首創AI客服醫師親上陣解答 前進南向國家助3000診所數位升級

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2024/01/24 17:57
MYWAM SDN BHD CEO Dana Ariya（左） 與光禾感知科技創辦人兼 CEO 王友光　（右）簽約　（圖／台灣英文新聞）

MYWAM SDN BHD CEO Dana Ariya（左） 與光禾感知科技創辦人兼 CEO 王友光　（右）簽約　（圖／台灣英文新聞）

AI 當道，醫療產業前端服務成巨大商機。首創台灣 IM/SNS 虛擬人及時語音互動 AI 客服系統的光禾感知科技，今（24 ）日宣佈已與東南亞最大的診所醫療軟體解決方案供應商MYWAM SDN BHD 達成合作夥伴關係，計劃於一年內協助三千家診所導入其 Qubby AI 對話式商務平台，並與創兆生技合作，開發針對牙醫知識、衛教資訊和診所常見問題的DentalGPT AI客服系統，以推廣至東南亞的各個醫療領域。

光禾感知科技成立於2017年，被日媒選為「尋找十年後的 Google 、改變世界的 100 家公司」。 此次與擁有超過15年經驗、在東南亞醫療市場具影響力的 MYWAM 合作，進一步鞏固其全球策略佈局。MYWAM 在馬來西亞，新加坡，菲律賓，印尼等國家區域內為超過 5,000 名醫生及數千家醫療機構提供全面的診所管理和醫療數位化解決方案。

光禾感知科技創辦人兼 CEO 王友光表示，這次合作不僅是業務上的拓展，也代表台灣AI軟體技術在國際醫療產業的重要里程碑。 隨著東南亞地區 7 億人口的市場預計成為全球第四大經濟體，醫療市場的不斷成長為光禾感知科技的 AI+XR 技術提供了廣闊的應用前景。這些技術不僅能降低診所的重複性工作成本，而且其彈性付費、訂閱式服務易於診所採用，也因此成為可預期的穩定成長業務模式。

光禾感知科技產品長張騰文博士介紹，Qubby AI 和 DentalGPT 已針對診所需求訓練成專屬AI模型和資料庫，並整合為使用便捷的懶人包，支持 LINE、Facebook Messenger、WhatsApp、網站和多媒體互動機等多元平台。這些工具不僅能精確及即時地以醫師的虛擬形象、AI語音和文字回應問題，還能模仿醫師的聲音並支持30種語言，預計將持續增加。

透過與 MYWAM 的合作，光禾感知科技期望為東南亞的醫療機構和民眾提供全面的AI數位服務與解決方案，創造更優質的醫療體驗，並擴大智慧醫療生態圈。
數位醫療
Qubby AI DentalGPT

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更新時間 : 2024-01-25 11:10 GMT+08:00

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