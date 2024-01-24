諾魯二度與中國建交、承諾不與台灣官方往來　台外交部：高度遺憾、強烈譴責

太平洋島國諾魯共和國15日與台灣斷交，於今（24）日正式與中華人民共和國建交。諾魯外交部長安格明前往北京，與外交部長王毅舉行會談，簽署復交聯合公報。外交部下午發布聲明表達高度遺憾，並強烈譴責中國政府貶抑我國主權，打壓我國外交空間。

中國外交部今日中午發布聲明指出，中共中央政治局委員、外交部長王毅於北京與諾魯外交部長安格明舉行會談，並簽署《中華人民共和國和諾魯共和國關於恢覆外交關係的聯合公報》。即日起，雙方恢復大使級外交關係。並稱諾魯政府承認一中原則，「台灣是中國領土不可分割的一部份」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行官方往來。

聲明還指出，中諾雙方商定，將根據1961年《維也納外交關係公約》規定和國際慣例，盡早互派大使、並在對等基礎上在各自首都為對方設立使館和履行職務提供一切必要的協助。

諾魯在台灣與中國間搖擺不定，1980年首度與台灣建交，並於2002年轉向中國，與台斷交。2005年，諾魯與台灣二度建交，如今再度轉投中國。

台灣外交部今日嚴正重申，中國政府對外誆稱的「一中原則」並非事實，我國的主權地位也絲毫不受該聯合公報而改變。我國順利完成總統大選的民主成就已清楚向世界證明，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬。面對中國的惡意打壓，政府絕不會屈服，只會更加堅定意志，捍衛國人自由民主的生活方式。



外交部強調，諾魯政府昧於金援利誘，扈從中國的操弄，罔顧我國長年提供的發展援助與情誼，外交部至感痛心與遺憾。



外交部也呼籲國際社會，共同反對中國圖謀改變兩岸互不隸屬現狀的惡劣行徑，齊心抵禦威權主義對民主價值的公然挑戰，並呼籲各國持續支持民主台灣，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。