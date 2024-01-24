抽血即可驗阿茲海默症 準確率近97% 最快2025年上市

現今的阿茲海默症檢測多使用正子造影掃描（PET）、核磁共振（MRI）或腰椎穿刺，不僅花費昂貴，侵入性檢查也讓人卻步，但最新研究顯示，一種新的血液檢測（ALZpath）準確率高達近97%，且症狀出現前15年也可精準測出，預計最快2025、2026年能獲美國FDA批准上市。

根據本週一（1/22）刊登於《神經病學（JAMA Neurology）》雜誌的研究顯示，該血液檢測由總部位於加州的 ALZpath開發。這項研究針對來自美國、加拿大和西班牙等不同試驗數據行分析，受試者共786人，平均年齡為66歲，其中有三分之一參與測驗時已出現認知功能障礙。而部分的受測者另接受腰椎穿刺等傳統檢測，其結果與ALZpath使用的pTau217的檢驗結果一致，準確度近97%。

研究團隊已開始與美國FDA合作，以便產品能盡快獲得批准，預計最快2025年或 2026 年正式上市，暫定價為500美元。

阿茲海默症是由大腦中tau蛋白和澱粉樣蛋白的異常積聚所引起的，依現有的研究顯示，這些蛋白質在症狀出現前10 到15年便開始在大腦中累積。因此，該測試透過檢查血液生物標記物p-tau217的水平以進行分析，而該標記物與上述兩種蛋白質的水平相對應。

倫敦大學學院遺傳學研究所名譽教授David Curtis相當樂見該血液檢測的發展，他認為，為了及早發現與治療，50歲以上的成年人應該每隔幾年就檢測一次，如同我們會定期檢測膽固醇指數。

阿茲海默症為大腦神經細胞退化所造成的失智症，是失智症中佔比最高的類型，在美國約有 670 萬名阿茲海默症患者，預計到2050年將增加到1,300萬人以上。初期症狀會有認知功能障礙等情況，例如記憶衰退、思考和推理力下降、語言表達力下降等，且隨著時間惡化。