Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

抽血即可驗阿茲海默症 準確率近97% 最快2025年上市

  164
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 13:40
血液檢測示意圖。（圖／pixabay）

血液檢測示意圖。（圖／pixabay）

現今的阿茲海默症檢測多使用正子造影掃描（PET）、核磁共振（MRI）或腰椎穿刺，不僅花費昂貴，侵入性檢查也讓人卻步，但最新研究顯示，一種新的血液檢測（ALZpath）準確率高達近97%，且症狀出現前15年也可精準測出，預計最快2025、2026年能獲美國FDA批准上市。

根據本週一（1/22）刊登於《神經病學（JAMA Neurology）》雜誌的研究顯示，該血液檢測由總部位於加州的 ALZpath開發。這項研究針對來自美國、加拿大和西班牙等不同試驗數據行分析，受試者共786人，平均年齡為66歲，其中有三分之一參與測驗時已出現認知功能障礙。而部分的受測者另接受腰椎穿刺等傳統檢測，其結果與ALZpath使用的pTau217的檢驗結果一致，準確度近97%。

研究團隊已開始與美國FDA合作，以便產品能盡快獲得批准，預計最快2025年或 2026 年正式上市，暫定價為500美元。

阿茲海默症是由大腦中tau蛋白和澱粉樣蛋白的異常積聚所引起的，依現有的研究顯示，這些蛋白質在症狀出現前10 到15年便開始在大腦中累積。因此，該測試透過檢查血液生物標記物p-tau217的水平以進行分析，而該標記物與上述兩種蛋白質的水平相對應。

倫敦大學學院遺傳學研究所名譽教授David Curtis相當樂見該血液檢測的發展，他認為，為了及早發現與治療，50歲以上的成年人應該每隔幾年就檢測一次，如同我們會定期檢測膽固醇指數。

阿茲海默症為大腦神經細胞退化所造成的失智症，是失智症中佔比最高的類型，在美國約有 670 萬名阿茲海默症患者，預計到2050年將增加到1,300萬人以上。初期症狀會有認知功能障礙等情況，例如記憶衰退、思考和推理力下降、語言表達力下降等，且隨著時間惡化。
阿茲海默症
血液檢測
神經病學
pTau217
ALZpath
失智症
腦神經細胞

相關新聞

別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度
別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度
2023/12/08 11:52
睡飽還要睡好 研究：深層睡眠不足恐增失智症風險
睡飽還要睡好 研究：深層睡眠不足恐增失智症風險
2023/10/31 15:19
國際名導侯孝賢告別影壇 家人證實：罹患阿茲海默症 已回歸家庭
國際名導侯孝賢告別影壇 家人證實：罹患阿茲海默症 已回歸家庭
2023/10/25 17:14
研究：夜尿睡不好影響工作效率 甚至衍生阿茲海默症等失智症風險
研究：夜尿睡不好影響工作效率 甚至衍生阿茲海默症等失智症風險
2023/05/22 16:27
阿茲海默症新突破！美國研究：具COLBOS突變基因的人 較晚產生認知障礙
阿茲海默症新突破！美國研究：具COLBOS突變基因的人 較晚產生認知障礙
2023/05/17 14:43

更新時間 : 2024-01-25 11:10 GMT+08:00

最受歡迎

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課