藍委提案立法「不在籍投票法」籲保障200萬人參政權

台灣2024總統立委大選投票率為71.86%，全台約有190萬至200萬人口符合不在籍投票資格，但無相關法規保障其投票權。國民黨立委王鴻薇、陳玉珍等人共同提案立法「不在籍投票法」，盼能提高投票率，強化民主深化與鞏固，保障憲法賦予人民參政權。

國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、賴士葆與新科立委廖偉翔、游顥共同提案立法「不在籍投票法」。王鴻薇引述主計總處2021年人口普查資訊指出，全台異地工作人口以及在外地求學學生，總計符合不在籍投票資格的人口約在190萬至200萬人之間，而每次全國性大選，因為尚未完成不在籍投票之立法，行政機關怠惰傷害眾多國人投票權，早該立法解決，任何選舉應一視同仁，使人民行使憲法選舉權徒增成本，或是因此降低投票誘因放棄選舉權，都是國家政府失職。

陳玉珍直言，本次投票就發生，有民眾投票日前往松山機場補位返鄉，獲得調配軍機協助承諾，卻被跳票而無法投票以致相當氣憤。金門投票率僅36%，是本島平均約一半，金門鄉親無法行使投票權的元兇，是政府沒有配套，沒有積極保障離島人的權利。

賴士葆則提出，三年前行政院曾通過中選會擬具的「公民投票不在籍投票法」草案，當時內政部以及時任行政院長的蘇貞昌都贊同這樣的政策，這表示我國選舉事務技術已發展成熟，推動與否在於政府意願，朝野都應該放下政治考量，保障憲法賦予人民的權力，完善民主制度運行。

廖偉翔則說，不在籍投票是世界趨勢，歐美多國及日本、韓國都已實施。我國落後其他先進國家已久，應該趕快跟上世界趨勢，票票等值不能只是口號。