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冬季溫差大 三高者當心眼中風 初期無痛感易忽視恐引發併發症

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 10:57
眼科醫師陳彥晟說，俗稱的「眼中風」是指視網膜靜脈阻塞引起，導致血液無法回流(手指處)。（圖／恩主公醫院）

眼科醫師陳彥晟說，俗稱的「眼中風」是指視網膜靜脈阻塞引起，導致血液無法回流(手指處)。（圖／恩主公醫院）

現代人飲食與生活習慣改變，中風風險隨之增加，但不只腦部會中風，眼睛也會中風！57歲、患有高血壓的吳太太，某天早上起床後，感覺右眼看出去比左眼還模糊，但因為沒有疼痛與其他症狀，因此不以為意，但一個月後視力未獲改善，甚至出現黑影，就醫後才發現是視網膜靜脈阻塞，也就是俗稱的「眼中風」，同時併發黃斑部水腫。

眼睛血管被堵住　小心4併發症

恩主公醫院眼科陳彥晟醫師解釋，眼中風是指視網膜靜脈阻塞引起的病變及視力障礙，原因可能是血栓阻塞，或動脈壓迫視網膜靜脈，導致血液無法回流。病人通常會有突發性、無痛的單邊眼睛視力下降，有部分人可能會因血栓溶解而自行好轉，但另一部分病人會因為症狀輕微，且直到併發其他症狀才警覺就醫治療，此時對治療後的恢復程度會有很大的影響。

眼中風不會直接導致失明　但後續的併發症會間接使視力越來越差

陳彥晟指出，眼中風發生後，由於靜脈阻塞導致視網膜缺血，會促使視網膜長出新血管去補償缺血的地方，但這些新生的血管大多較脆弱，當血管滲漏時會造成黃斑部水腫、血管破裂會使玻璃體出血，也有案例是新生血管長在眼前房排水出口附近，導致房水無法排出，眼壓升高併發青光眼，又或是視網膜新生血管纖維化，收縮拉扯使視網膜剝離，導致視力大幅減退。

近期冬季溫差變化大　眼中風發生機率也跟著增加

陳彥晟表示，與腦中風及心肌梗塞病人相似，三高(高血壓、高血糖、高血脂)、抽菸、肥胖，曾經中風、患有心血管疾病或周邊靜脈疾病者都屬於眼中風高風險族群。眼中風治療成效會根據血管阻塞位置、缺血程度、併發症之有無而不同。

若民眾發現自己突然單眼無痛性視力模糊，請盡快就醫散瞳檢查，若為缺血性的眼中風，因新生血管機會較高，可以在視網膜缺血的區域打雷射，使其無法分泌促進新生血管生長的訊號。同時確認是否合併有黃斑部水腫或其他併發症。以黃斑部水腫來說，執行眼內注射藥物的療效已有完備的臨床實證，且健保可有條件給付，越早診斷及治療，視力恢復的效果越好。
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