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與台灣斷交傳言並非空穴來風？吐瓦魯財長稱選後會檢討對台關係

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 10:55
2023年12月12日，吐瓦魯財政部長潘恩紐參加杜拜COP28氣候大會。（圖／路透社Amr Alfiky）

2023年12月12日，吐瓦魯財政部長潘恩紐參加杜拜COP28氣候大會。（圖／路透社Amr Alfiky）

在諾魯上周突襲式與台灣斷交後，另一個太平洋島國友邦吐瓦魯的動向也備受關注。日前傳出吐瓦魯 26 日大選後恐投奔中國懷抱，該國財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）透露，的確會重新審視與台灣的外交關係。

路透社報導，吐瓦魯是由島礁群組成，人口僅 11,200。該國並無政黨，選民從 8 個選區各選出 2 名國會議員。潘恩紐是努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區兩名候選人之一，篤定當選。

潘恩紐表示，吐台邦交、吐國與澳洲的安全與移民協議，都是新國會將重新檢視的議題。他在聲明中指出，毫無疑問，新政府必將觸及台灣、中國問題，決定採取何種立場。

潘恩紐說明，這要看哪個夥伴國家能回應並支持吐瓦魯的發展要項。吐瓦魯正面臨氣候變遷、海平面上升導致的滅頂危機，亟需國際社會金援，因應氣候災難。根據潘恩紐，該國人民也期許政府能大力改善公共衛生。

潘恩紐曾任諾魯的經濟顧問，他是首位作出如此發言的吐國議員。台灣與吐瓦魯 1979 年建交，至今已有 44 年的邦誼。2019 年，吐瓦魯拒絕了中國的挖牆腳提議，當時中國有意為其建造人工島，換取建交。

吐瓦魯去年 11 月與澳洲達成協議，要簽署任何攸關安全的協定之前，都會先徵求澳洲同意，以換取澳洲提供安全保障、移民機會。此事涵蓋港口、通訊設施、資安、警力部署等等。澳洲外交部長黃英賢 23 日表示，不會介入吐瓦魯與台灣或中國的外交承認一事。

台灣外交部日前稱，斷交傳聞是諾魯配合中國認知作戰，重申堅定維護台吐邦誼的立場。
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