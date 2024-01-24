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揭開眼球老爹的過去 《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》口碑場2/2-2/4搶先上映 快來找隱藏彩蛋

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 10:09
《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》將揭露眼珠老爹的神祕過去，以及鬼太郎的誕生之謎。（圖／采昌國際多媒體））

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》將揭露眼珠老爹的神祕過去，以及鬼太郎的誕生之謎。（圖／采昌國際多媒體））

日本動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》，即將在2月7日於台灣上映，為了滿足影迷的殷殷期盼，片商特別於2月2日（五）至2月4日（日）週末三天，舉辦「搶先口碑場」，並於日前正式啟售「四大限量預售票組合」，鬼太郎粉絲們可別錯過。

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》是「妖怪博士」水木茂誕生100週年紀念電影，由曾執導《劇場版鬼太郎：日本爆裂！！》的古賀豪再度擔任導演，全片以全新故事與畫風，首度揭開鬼太郎父親「眼珠老爹」神祕過去與鬼太郎誕生的故事。

導演古賀豪還自爆在片中多個片段中偷偷加入「隱藏版妖怪」彩蛋，就連片中聲演「水木」的聲優木內秀信，二刷電影都未能找到正確答案。此外，曾為「鬼太郎」與「眼珠老爹」配音的資深聲優野澤雅子，也在片中為「隱藏角色」配音，導演自認要找到她聲演的角色相當困難，究竟導演所安排的「隱藏版妖怪」會在哪裡？值得觀眾們進戲院一起尋找！

揭開眼球老爹的過去 《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》口碑場2/2-2/4搶先上映 快來找隱藏彩蛋

以全新故事與畫風揭開「眼珠老爹」神祕過去的《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》，劇組期望能挑戰更加成熟的「成人向」作品，因此從劇情、設計到畫面製作，都展現與電視動畫版不一樣的風貌。（圖／采昌國際多媒體）

該片在日本上映後，引爆廣大好評，截至14日統計，總票房甚至累積突破22億日元（約新台幣4.57億元）佳績。觀眾紛紛讚道：「看到最後止不了的淚水！」「我以為透過動畫製造恐懼會很困難，但卻比我想像得更令人震撼！」「故事簡單，卻一點都不無聊！」

台灣片商也在日前也為觀眾帶來好消息，宣布將從2月2日（五）至2月4日（日）週末連續三天，舉辦本片的「搶先口碑場」，同時也在博客來售票網、金石堂、買動漫、安利美特（含實體門市）開賣「四大限量預售票組合」，分別有A4電影資料夾套組、透卡書籤套組、收納票夾套組與電影膠捲套組，每組皆含電影珍藏交換券乙張，數量有限，千萬別錯過搶購良機，詳情可以參考官方公告

※以下影片由采昌國際多媒體提供，如遭移除敬請見諒。※
鬼太郎
日本動畫
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更新時間 : 2024-01-24 11:15 GMT+08:00

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