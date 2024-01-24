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苦等20個月 土耳其終同意瑞典加入北約 還剩一國未點頭

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 09:49
2023年7月10日，土耳其總統艾爾段（左起）、瑞典總理克里斯特森、北約秘書長史托騰柏格出席北約峰會（圖／路透社Henrik Montgo...

2023年7月10日，土耳其總統艾爾段（左起）、瑞典總理克里斯特森、北約秘書長史托騰柏格出席北約峰會（圖／路透社Henrik Montgo...

俄國 2022 年侵略烏克蘭後，北歐國家覺醒，急著加入北大西洋公約組織（NATO）加強防衛，瑞典提交申請，卻遭土耳其強力阻撓。20 個月過去了，瑞典終於在 23 日等來土國批准，但要踏入北約的門檻，還得匈牙利點頭。

金融時報路透社報導，土耳其國會以 287 比 55 的票數通過了此項申請案。土國國會是由總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）所屬的執政黨握有優勢，因此批准與否，其實全取決於艾爾段的意思，堪稱是入盟最大障礙。

加入北約需全體同意。瑞典與芬蘭雖同時於 2022 年申請入會，芬蘭 2023 年 4 月獲得准入，成為第 31 個成員國，而瑞典卻坎坷多了，屢遭土耳其以包庇恐怖分子、庫德族工人黨（PKK）為由，不得其門而入。土耳其甚至開出條件，讓其加入歐盟，就遂了瑞典之願。

艾爾段料於數日內簽署此案，如今只剩與俄國總統普丁（Vladimir Putin）交好的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）還未同意，但外界普遍預期匈牙利將跟隨土耳其的腳步。瑞典政治人物曾批評奧班政權貪腐，奧班對於潛在軍事盟友如此批評表示不滿。然而，匈牙利對瑞典軍事科技有一定程度的依賴，向瑞典購得不少戰機。奧班 23 日表示，已邀請瑞典總理共商此案。

那土耳其從此事獲得什麼好處？

瑞典已經推出新的反恐法，加入恐怖組織者皆屬違法，這點有助平息土國的不滿。此外，瑞典與芬蘭、加拿大、荷蘭等國皆已放寬了向土耳其出口武器的限制。土耳其也想從美國購得 F-16 戰機，此事已獲白宮同意，但國會何時批准尚無時間表。部分參議員有所疑慮，如土國與希臘之間的緊張關係，就是疑慮之一。
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