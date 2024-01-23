比特幣現貨ETF短期亮眼 長期表現仍待觀察

美國證券交易委員會於美東時間 1 月 10 日首度批准通過11支比特幣現貨 ETF，迄 11 日掛牌交易以來，流入資金已達 41 億美元。全球比特幣現貨 ETF 所持有之比特幣數量，這11支 ETF 就占了 30%。

路透社報導，分析公司 Glassnode 數據指出，新掛牌的11支比特幣現貨 ETF 獲得投資者熱烈回響，上市兩個交易日後，總持有之比特幣已達 644,860 枚，價值逾 270 億美元。其中超過 50 萬枚比特幣，為加密貨幣信託基金公司灰度（GrayScale）轉變之比特幣現貨ETF持有。CoinShares 數據顯示，自 11 日以來，这11只比特幣現貨ETF的資金流入總額已達 41 億美元。

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Glassnode 提出，比特幣進入世界上最大的股票市場，「標誌著比特幣的成熟以及成長階段開始結束。」此觀點與許多市場參與者不謀而合，他們認為隨著時間的推移，流動性的增加將抑制比特幣的波動性。

泛歐證券交易所 Spectrum Markets 總裁唐納利（Brent Donnelly）表示，這是一個合乎邏輯、幾乎不可避免的演變過程。他指出，加密貨幣交易所的比特幣交易總額平均每天約為５ 億美元，相較之下美國比特幣現貨 ETF 交易首日達46 億美元交易量。

唐納利認為，即便情況趨於正常，紐約證券交易所的比特幣交易美元價值也會大於區塊鏈上。

市場人士提醒，要判斷比特幣現貨 ETF 是否能長期維持投資者興趣，還為時過早。然而，Glassnode數據顯示，在掛牌兩個交易日後，這11支比特幣現貨 ETF 所持有的比特幣，占全球比特幣現貨ETF持有量的 30%。

一些市場觀察者認為，即便交易量隨著投資客興奮消散而減退，市場流動性的增加也可能導致押注比特幣波動性的衍生產品推出。

與此同時，比特幣持續走跌。