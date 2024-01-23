Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

比特幣現貨ETF短期亮眼 長期表現仍待觀察

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/23 20:53
比特幣示意圖（圖／pexels )

比特幣示意圖（圖／pexels )

美國證券交易委員會於美東時間 1 月 10 日首度批准通過11支比特幣現貨 ETF，迄 11 日掛牌交易以來，流入資金已達 41 億美元。全球比特幣現貨 ETF 所持有之比特幣數量，這11支 ETF 就占了 30%。

路透社報導，分析公司 Glassnode 數據指出，新掛牌的11支比特幣現貨 ETF 獲得投資者熱烈回響，上市兩個交易日後，總持有之比特幣已達 644,860 枚，價值逾 270 億美元。其中超過 50 萬枚比特幣，為加密貨幣信託基金公司灰度（GrayScale）轉變之比特幣現貨ETF持有。CoinShares 數據顯示，自 11 日以來，这11只比特幣現貨ETF的資金流入總額已達 41 億美元。

相關閱讀：美國批准比特幣現貨ETF 11日掛牌交易

Glassnode 提出，比特幣進入世界上最大的股票市場，「標誌著比特幣的成熟以及成長階段開始結束。」此觀點與許多市場參與者不謀而合，他們認為隨著時間的推移，流動性的增加將抑制比特幣的波動性。

泛歐證券交易所 Spectrum Markets 總裁唐納利（Brent Donnelly）表示，這是一個合乎邏輯、幾乎不可避免的演變過程。他指出，加密貨幣交易所的比特幣交易總額平均每天約為５ 億美元，相較之下美國比特幣現貨 ETF 交易首日達46 億美元交易量。

唐納利認為，即便情況趨於正常，紐約證券交易所的比特幣交易美元價值也會大於區塊鏈上。

市場人士提醒，要判斷比特幣現貨 ETF 是否能長期維持投資者興趣，還為時過早。然而，Glassnode數據顯示，在掛牌兩個交易日後，這11支比特幣現貨 ETF 所持有的比特幣，占全球比特幣現貨ETF持有量的 30%。

一些市場觀察者認為，即便交易量隨著投資客興奮消散而減退，市場流動性的增加也可能導致押注比特幣波動性的衍生產品推出。

與此同時，比特幣持續走跌。
比特幣現貨ETF
比特幣

相關新聞

美國批准比特幣現貨ETF 11日掛牌交易
美國批准比特幣現貨ETF 11日掛牌交易
2024/01/11 17:40
最後一天！FTX倒閉依舊樂觀？台北區塊鏈週擴大規模　探比特幣、去中心化科學超夯話題
最後一天！FTX倒閉依舊樂觀？台北區塊鏈週擴大規模　探比特幣、去中心化科學超夯話題
2023/12/16 09:50
市場預期降息　比特幣突破4萬美元　金價也再創新高
市場預期降息　比特幣突破4萬美元　金價也再創新高
2023/12/04 18:44
紀念比特幣Pizza日！台灣必勝客聯名CoolBitX推出冷錢包組合　大吃美味比薩加碼抽加密貨幣
紀念比特幣Pizza日！台灣必勝客聯名CoolBitX推出冷錢包組合　大吃美味比薩加碼抽加密貨幣
2022/05/23 10:41
歐盟證券監管官員示警：投資虛擬貨幣小心賠到一無所有！
歐盟證券監管官員示警：投資虛擬貨幣小心賠到一無所有！
2022/03/19 11:48

更新時間 : 2024-01-24 11:14 GMT+08:00

最受歡迎

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打