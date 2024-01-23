烏俄戰爭持續近2年　美國中情局正趁機招募俄羅斯間諜

美媒報導，美國中央情報局（CIA）以烏克蘭戰爭為契機，正在拉攏對俄羅斯政府感到失望的俄國人。

美國NBC報導指出，CIA自去年開始在俄國人常用的Telegram等多個社群媒體上，上傳俄羅斯「間諜招募」影片，以俄文教有意者如何躲過俄國監控聯繫CIA，希望能透過這些自願者了解俄羅斯的真實樣貌。

在一個題為「我聯繫中情局的理由：祖國」的3分鐘長的影片中，講到了因烏克蘭戰爭而被迫加入軍隊的俄羅斯青年、毫無作為的俄羅斯高層，以及批評俄羅斯政府內部的腐敗。

影片中的旁白，稱讚著俄羅斯在父母那一代的發展，並表示自己也跟隨著父母的腳步進入了軍隊情報偵查總局（GRU），然而，他在進入GRU後卻馬上意識到真正的敵人就在自己的國家內部。

旁白憤怒地說道，領導階層為了宮殿、遊艇出賣國家，軍人只能吃著爛掉的馬鈴薯，用著老舊的武器；俄國公民需賄賂才能得到工作，但帶著高級手錶的菁英階層，卻在國家正從內部開始腐敗的過程中虛度光陰，「解救俄羅斯是我的願望」。

截至目前，CIA共發布了3部這類影片，CIA發言人表示，去年公開的兩部影片點擊率都達到了210萬次。

CIA發言人說，他們透過影片成功招募到了多名希望成為間諜的俄羅斯人，「如果沒有效果，就不會製作第三個影片了」。

此前，CIA局長伯恩斯（William Burns）就曾就俄烏戰爭表示，戰爭引起了許多人民對政府的仇恨，這種不滿的情緒是CIA招募俄羅斯間諜千載難逢的好機會。

於2022年2月爆發的俄烏戰爭，持續至今已將近滿2年，俄羅斯社會對戰爭的不滿正一點一滴地累積。

根據俄羅斯反政府獨立媒體「Mediazona」等統計，開戰至今至少已有4萬2千名俄軍死亡。