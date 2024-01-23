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「彩虹爺爺」黃永阜101歲辭世 彩虹眷村設紀念專區 盧秀燕：盡力保護現存畫作

「彩虹爺爺」黃永阜一雙巧手與妙筆，色彩鮮艷的油漆與充滿童趣的筆觸，讓寂廖眷村成為暖心動人的發光之地。

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/23 19:46
「彩虹爺爺」黃永阜於彩虹眷村繪製畫作的身影（圖／取自彩虹眷村官方臉書）

「彩虹爺爺」黃永阜於彩虹眷村繪製畫作的身影（圖／取自彩虹眷村官方臉書）

打造台中知名景點「彩虹眷村」的素人畫家「彩虹爺爺」黃永阜，今（23）日下午與筆下的多彩世界長辭，享嵩壽101歲。台中市長盧秀燕感謝其為台中帶來的榮光，遺憾台中痛失國寶級的藝術家。台中文化局表示，本（1）月底將在彩虹眷村設立紀念專區讓到訪遊客弔念。

台中「彩虹眷村」曾被國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）選為「世界的祕密奇跡」最值得探訪景點，老眷村翻身成為每年百萬遊客到訪的熱門景點，全靠「彩虹爺爺」黃永阜一雙巧手與妙筆，色彩鮮艷的油漆與充滿童趣的筆觸，讓寂廖的房舍成為暖心動人的發光之地。

中央社報導，黃永阜患有糖尿病等慢性疾病，今天下午用餐後突然無呼吸心跳，家屬發現後通知消防人員到場，現場急救約8分鐘無效，到院後確認死亡。警方表示，死者年事已高，無任何外傷，屬自然死亡。春社派出所所長邱量虔長期關心黃永阜一家狀況，允諾家屬後續協助治喪事宜。

台中文化局指出，黃永阜1924年出生在中國廣東台山，隨國軍輾轉來台，曾參加過古寧頭與823戰役。他閒暇時得知鄰近眷村及周邊房舍面臨拆遷，拿起畫筆在自家住家與鄰近壁面作畫引發關注，房舍也因此保留下來。

台中市長盧秀燕在臉書敬悼彩虹爺爺，並感謝他為台中點綴繽紛色彩。強調彩虹爺爺繽紛童趣的藝術作品，多年來國際媒體爭相報導，讓彩虹眷村成為台中在國際上耀眼的亮點，彩虹爺爺也因此成為台中最可愛的形象代表。

盧秀燕哀悼，台中痛失國寶級的藝術家，望家屬保重節哀，也全力協助家屬安排彩虹爺爺的治喪事宜。她也代表台中市民向彩虹爺爺致上深深一鞠躬，感謝爺爺為台中帶來榮光，感謝爺爺的作品讓無數遊客感動。她也分享彩虹爺爺所贈的肖像畫，並承諾台中市府必定盡力保護其現存的畫作，「讓彩虹眷村延續爺爺的溫度，直到永遠」。
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黃永阜
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