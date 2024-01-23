民眾黨促NCC處理三立入股中嘉、鏡電視、大選違規三大案 別淪為「綠兮兮」

民眾黨不分區立委當選人黃國昌、黃珊珊、陳昭姿今（23）日舉行「內閣可以看守，施政不可擺爛，民眾黨團三問 NCC」記者會，要求國家通訊傳播委員會（NCC）在蔡政府看守內閣期間，必須處理三大案：三立入股中嘉案、鏡電視案，及廣電媒體違反選罷法案，別把「爛攤子」留給新的賴政府。

黃國昌提三問：針對三立違法入股中嘉案，何時要處分？鏡電視諸多違法爭議，何時要處理？廣電媒體大選期間違反《總統副總統選舉罷免法》及《衛星廣播電視法》，何時要處分？

一問：黃國昌指，2018 年 NCC 允許中嘉股權移轉，禁止股東兼營電視新聞台，但無論民間團體或立法委員，都清楚點出了三立違法入股中嘉明確事證，也得到了 NCC 確認。黃國昌質疑，違法事實如此明確，NCC 卻還在昏睡，唯一的說明是，要求中嘉限期改善。「放水可以放到這種程度嗎？」

二問：黃國昌指控，鏡電視從取得執照，「黨政高層黑手就伸到 NCC」，明確違反核發鏡電視執照時的附款，且連鏡電視的三董一監，都發函白紙黑字向 NCC 檢舉，之後更出現「光怪陸離」的現象，三董一監全數辭職換人。此外，鏡電視也違反股權不得出讓承諾，兩位大股東都轉讓了股份。

最新例證是，鏡電視在申照必須遵守的負擔中，承諾不會製播政論節目，卻明目張膽開始製播政論節目。黃國昌直言，難道是有「黨政靠山？」NCC 說要調查，兩個月過去了，「到底在忙什麼？」

黃國昌指，針對鏡電視違法爭議，在上屆立法院交通委員會，在野有意成立調閱小組，卻遭民進黨以多數優勢封殺最少三次。他強調國會改革的重要性，就算尚未建立國會聽證制度，新屆立委也應立即成立調閱小組，杜絕護航包庇，讓國會監督形同具文，形同虛設。

三問：黃珊珊指控東森與三立新聞在總統大選期間，都違反了《總統副總統選舉罷免法》及《衛星廣播電視法》明定新聞製播必須公平公正處理、不得差別待遇的法規。她說明，東森報導偏袒藍營、三立偏袒綠營，這類「擦脂抹粉」、與政客「水乳交融」的新聞台，民眾黨已提出具體事證，向 NCC 檢舉。

陳昭姿表示，民進黨在野時不斷要求黨政軍退出媒體，斥 NCC 為藍兮兮、髒兮兮。她盼民進黨記得承諾，不要讓 NCC 變成「綠兮兮」，只求限期改善，卻沒有責罰。她並向各大黨喊話，將黑手遠離廣電媒體，讓媒體能發揮第四權。

針對三立入股中嘉案，中央社報導，NCC 主委陳耀祥今表示，業者先前承諾 6 個月內找到投資人，再 6 個月出清股份。NCC 最快 24 日就會審查，沒有說不開罰，但撤照可能性不高。另，陳耀祥任期至 7 月 31 日屆滿，他透露未來將回歸台北大學任教，不會續任主委。