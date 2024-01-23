逾3.1萬公斤中國奇異果農藥超標 日本草莓再檢出農藥

衛福部食藥署今（23）日公布邊境查驗不合格名單，共有19項檢驗不合格產品，其中中國進口的2批、逾3.1萬公斤的「鮮奇異果」被檢出農藥百克敏、待克利超標，依規定遭退運或銷毀。

食藥署說明，2批違規的「鮮奇異果」分別為19,512公斤由台北市的錦龍國際有限公司和11,760公斤由新北市的樂利蔬果國際有限公司從中國進口，各被檢出殘留農藥待克利0.02 ppm（定量極限為0.01 ppm）和百克敏0.09 ppm（定量極限為0.01 ppm），因不符合食品安全衛生管理法第15條規定，依規定退運或銷毀。

另外，又有一批從日本埼玉出口、由北海道物產有限公司進口的「鮮草莓」被檢出殘留農藥氟尼胺0.35 ppm（定量極限為0.01 ppm）。食藥署副署長林金富解釋，食藥署持續在邊境對日本輸入的鮮草莓做100%逐批查驗，合格後才能輸入。據統計顯示，自去年7月15日起到本月15日止，半年來日本草莓在邊境報驗共325批，檢驗不合格是14批，不合格率為4.31%，共2.3公噸。

林金富指出，日本草莓主要不合格原因是多種農藥殘留不合格，包含亞滅培、亞醌蟎、氟尼胺和賜派滅等，食藥署從去年6月1日起到今年4月30日，對日本輸入鮮草莓都是100%逐批檢驗合格才能輸入台灣。對於6家不合格的日本草莓製造廠，食藥署處以暫停輸入查驗一個月的處分。