Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣集中保管結算所：盡職治理新標竿　國內7機構率先揭露股東會投票結果

By 台灣英文新聞
2024/01/23 17:09
20240123-盡職治理新標竿 國內7機構率先揭露股東會投票結果。(圖／臺灣集中保管結算所)

20240123-盡職治理新標竿 國內7機構率先揭露股東會投票結果。(圖／臺灣集中保管結算所)

配合金管會推動機構投資人盡職治理，集保結算所前於2023年底宣布推出一站式「股東會投票結果逐案揭露」服務。截至今年1月17日，已有臺灣產險、中國信託投信、統一證券、國泰證券、京城銀行、國泰世紀產險及玉山銀行等7家機構率先採用，共計揭露超過800家上市櫃公司的投票結果，為我國盡職治理樹立新標竿。

機構投資人逐案揭露投票結果，已是國際標準做法，包括挪威央行、美國三大資產管理公司貝萊德、先鋒與道富等，均已落實逐案揭露，該措施不僅向社會大眾表示負責，也可督促公司改善表現。透過集保結算所的投票逐案揭露服務，臺灣投資人可了解國內各機構投資人的投票結果，從而評估公司治理表現。

集保結算所股務部黃蓁蓁經理指出，推動我國機構投資人投票逐案揭露是集保結算所今年度的業務重點，也特別感謝率先採用的7家機構。除投票逐案揭露服務外，配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」，集保結算所今年另一項重點為盡職治理服務。黃蓁蓁指出，集保結算所近期也在規劃精進投資人關係平台相關功能，以利提供機構投資人數位化產製盡職治理報告書所需資訊，並預計於今年試行。

機構投資人自今年1月20日起，即可維護2023年的投票結果，更多資訊請瀏覽集保結算所「公司投資人關係整合平台(ESG IR平台)」：投票逐案揭露，網址https://irplatform.tdcc.com.tw/ir/zh

更新時間 : 2024-01-24 11:14 GMT+08:00

最受歡迎

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打