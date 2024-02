【走春玩塔羅】2024年如何增進我的身心健康呢？

新的一年有什麼比身心健康來的更有底氣呢?良好的內外在狀態,是工作、情感、家庭、自我實現不可或缺的基礎。如果你狀態超好,恭喜,就讓塔羅牌為你錦上添花吧!如果不是很確定自己的狀況,抽張卡牌吧,也許正是你需要的小建議!健康總是多多益善,對吧?

請你靜下心,深呼吸幾遍,放空雜念,將注意力集中在下列問題:2024年如何增進我的身心健康呢?從下列四張牌中選擇一張牌。



(圖/台灣英文新聞)

A. Exercise:寶劍一、聖杯二、錢幣八



(圖/台灣英文新聞)

抽到Exercise牌的朋友,運動會帶來更多正向能量與好心情,有助釋放工作壓力,心智也會更加健壯。本就規律運動者,你就在正確的道路上。早有計畫提升每週運動時數?想更進一步挑戰泳渡日月潭、跑全馬?那就去吧。從未試過的空中瑜珈、極限運動但一直有意挑戰?只要付諸實際行動,你就能有所收穫。沒運動或很少運動的朋友,若想加強身體的健康與平衡,可以先從最有興趣、門檻低的運動開始入門,徒手訓練、跑步、跳繩、跳舞或初級瑜珈都可以嘗試,說不定上手後還會欲罷不能呢。

別擔心一個人運動會孤單或犯懶,你將會有伴同行,可能是友人或課堂上遇到的好夥伴,互相打氣監督更有動力。

B. Try Something New



(圖/台灣英文新聞)

抽到Try Something New牌的朋友,過往你總是兢兢業業在生活、工作領域耕耘,不敢懈怠,如今汗水都已化為不錯的成果,穩定的工作表現、收入等讓你更底氣嘗試新事物。以前或許太忙沒時間、沒精力或沒資源,今年不妨列出實踐清單,相信你會擁有一個身心健康的好年。

學習新的技能,不論是語言、寫程式還是其他,又或著想要開始冥想、打坐或接觸心靈提升的課程。當前熱門的戶外運動,比如SUP、潛水、滑雪等項目都可能是你心中渴望做的嘗試。

C. Listen to Your True Feelings



(圖/台灣英文新聞)

抽到Listen to Your True Feelings的朋友,你期望在各方面達到均衡公平,很用力地讓自己時刻維持在穩定的狀態,來應對外面的人事物,試圖一肩膀扛起所有讓你身心過勞,成為最不均等的存在。是時候傾聽自己的心聲了,是不是真的很累了?做這件事開心嗎?真誠面對自己、採納真實感受,把自己排在第一順位,別人應負的責任就交還給他們吧,這是你身心舒暢的關鍵。

倘若你需要協助,請大方向親友或專業人士求助,也不要對諮商卻步,這沒什麼大不了的。若你無法坦誠地向他人闡述內在感受,可以嘗試自由書寫,在紙上任意寫下各種感受,沒有對錯也不會有人查看,可以很安全地與自己開誠布公的對話。

D. Hello and Goodbye



(圖/台灣英文新聞)

你現有的生活與工作模式,可能是長期的高工時、過度加班導致健康狀況不佳,儘管知道,卻沒辦法、沒勇氣走出惡性循環。牌卡提醒你,請當機立斷為身心健康做出改變,斷捨離如熬夜、用眼過度、飲食不當不規律等壞習慣,建立更為健康的生活方式與心態。勇敢下定決心進行改變,就會有貴人前來協助,可能是提供資源、帶你入門一項運動或推薦心靈課程。只要設定明確目標,今年結束之前,你會活出嶄新的生活型態,擁抱身心健康的平衡狀態。

凱薩琳 Catherine

擁有社工經歷,取得家庭生活教育師資格,從事青少年與家庭工作逾10年。近5年專注於心理學相關研究工作,針對兒童與家庭專業進修,並於2017年至英國倫敦國王學院進修家族治療領域。深耕占卜與神祕學領域,將助人工作經歷進一步運用於塔羅牌、神諭卡解析,並持續進修光的課程、臼井靈氣以及SRT(靈魂回應療癒),目前經營凱薩琳心聆部屋粉絲專頁與Instagram,盼藉由牌卡讓大家看見自身內在力量、發現問題核心與解方,並以更多元開放的視角擁抱議題。