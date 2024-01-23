新北歡慶農民節　侯友宜到場表揚農業之光

新北市農會於今(23)日上午舉行113年農民節慶 祝大會，新北市長侯友宜特地到場感謝農友一年來的辛勞及貢獻， 也表揚各區及地區農會共50位優秀農事小組長、 農業產銷優良農民及有功人員，並勉勵農友持續耕耘、 累積農業實力，新北市府作農友最有力的後盾，一同為農業努力。

今(23)日新北市農會舉辦農民節感謝農友辛勞付出， 侯友宜到場表揚與祝賀優秀農事小組長及農業產銷優良農民與有功獲 獎人員。其中青農聯誼會幹部亦受表揚， 原任青農聯誼會副會長的許元耀，去年底接任會長， 他在擔任副會長期間，曾協助新北青農聯誼會與其他縣市交流， 更推動農會市集展售，讓青農有更多銷售通路。許元耀表示， 當時他主要協助父親推動樹興社區營造， 在新北市農業局的農村再生計畫下，與居民聯手推動蒔茶復育， 從一、二戶成長到近六十戶，復耕近25公頃。 許元耀說服社區居民一同投入，社區內五個聚落互動交流， 改造社區，打造慢活的農村亮點，也串聯景點推出農村小旅行， 增加工作機會，吸引青年留鄉服務，讓到淡水玩的遊客們到社區， 進而社區的老人不必再扛菜下山賣。新年度接下青農聯誼會長， 許元耀希望能透過先前在社區吸引青年留鄉經驗， 幫助更多青年留在新北市，一同改變新北農業。

三芝區返鄉青農黃信輝經營富朵苗圃，原本是園藝門外漢的他， 在從事苗圃的姊夫帶領下踏入這一行，加入農會花卉產銷班後， 學習花卉種植專業知識，認真學習的態度，讓苗圃事業日趨穩健， 目前苗圃經營面積約1公頃，以栽種杜鵑、茶花苗為主，年產25萬 株，主要供應彰化田尾及綠美化園藝工程等。 近年來農業局推動青農力及農業創生下，黃信輝也積極參與， 原本個性內斂試著鼓起勇氣「走出去」，與在地其他青農合作， 現在更每月帶領淡江大學近200名學生參與USR(大學社會責任 )課程，與青年學生交流互動，透過讓園藝知識及實地體驗工作， 讓青年學子瞭解農業、進而踏入農業，也拓展苗圃市場。

另外瑞芳地區農會農事小組長謝明河，獲優良農事小組長肯定，現年 60多歲，從國中就開始幫忙父執輩栽種綠竹筍，目前栽種面積約3 公頃，栽種技術高超，屢獲新北市及北區綠竹筍評鑑獎項， 同時也將技術與班員分享交流；擔任小組長期間， 為提升食安配合農會推動綠竹筍農產追溯QR-code， 扮演農民與行政機關間的溝通橋樑，教導產銷班員如何使用標章， 獲班員好評。

新北市長侯友宜表示，感謝農民的付出，市府團隊推動「農業健康市 /式」，透過打造農產品牌、評鑑競賽提升品質、拓展多元通路， 如建立26處新北小農鮮鋪、19處希望市集等；推動青農力， 陪伴青農穩健成長；以及全國首創的農漁民長者健檢， 照顧農友健康。新北市透過各項措施，來做農民最有力的後盾， 期待新北農業繼續發光發熱!

許元耀原任青農聯誼會副會長的許元耀，去年底接任會長。（圖／新北市政府農業局）

黃信輝與在地其他青農合作，每月帶領淡江大學學生參與USR課程。(圖／新北市政府農業局)