新冠血清調查出爐 天選之人僅剩不到一成 17至24歲陽性率最高

疾管署今（23）日公布去年的「新冠病毒血清抗體監視系統」結果，截至去年6月，未染疫的天選之人約有2成左右，不過，又經歷了下半年至今，雖沒有較明顯的疫情起伏，但目前甫進入第五波新冠疫情，疾管署發言人羅一鈞推估天選之人至今僅剩下1成，或者更低。

為執行COVID-19疫情監測及預警，及時參考全國 COVID-19 抗體陽性率情形，衛福部於去(2023)年指定「醫療財團法人台灣血液基金會」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業。

疾管署指出，本調查分析方式係依循世界衛生組織(WHO)出版之指引辦理，指定血液基金會針對去年1至6月期間自願捐血者之血液留樣檢體隨機抽樣約7,000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供該署檢測新冠病毒抗體(anti-N抗體檢測)。

經分析比對自去年1至6月之anti-N月份別整體陽性率由61.5%上升至78.9%，尤其以1至2月(61.5%→65.1%)及5至6月(69.4%→78.9%)上升幅度最明顯，顯示與第三波、第四波疫情高峰相符。

倘以年齡組別資訊，截至6月底anti-N陽性率：17至24歲陽性率最高(83.70%)、依序是25至34歲(80.8%)、35至44歲(80.4%)、45至54歲(76.8%)、55至65歲(75.5%)。羅一鈞補充，由於捐血年齡限是為17歲以上，65歲以下，因此血清報告未有該兩個年齡層的相關數據。

羅一鈞表示，雖然全國截至去年6月底曾感染新冠肺炎個案數已近8成，但因新冠病毒變異株演化快速，曾感染者並不代表終身免疫。考量國內新冠疫情持續升溫、寒流來襲等因素預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又適逢年假來臨國人規劃出國旅遊人數增加，建議民眾儘早接種新冠XBB疫苗，並做到勤洗手、戴口罩來保護自己和家人。