三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場

智慧手機愈來愈玩不出新花樣，科技巨擘的下一個擂台，會在何處呢？南韓三星（Samsung）17 日在加州產品發表大會中，讓外界驚鴻一瞥其即將推出的「智慧型戒指」（Galaxy Ring）。目前尚無太多細節，卻已引發騷動，可望激起新一波穿戴式裝置浪潮。

三星深諳行銷之道，只釋出一小段畫面，賣了個大關子，讓專家與消費者好生好奇。智慧戒指外型亮黑，深具科技感，標榜採用了先進感測技術，提供舒適配戴感，預計今年上市。發言人 Amber Reaver 稱，此戒指「以簡潔俐落的方式，讓人們更能掌握自己的日常健康狀況。」

The Verge、日經亞洲報導，雖無任何產品細節，但可推敲出新產品將是健康穿戴式裝置的延伸，用來追蹤紀錄生理數據。根據試用過原型的美國研究公司 Techsponential 分析師 Avi Greengart，這款戒指輕得不得了、有三種外裝、戒圍最大 13 號，工藝精湛。

就實用性而言，不愛整天戴錶的人，戒指是不錯的選擇，尤其在睡眠舒適度方面。此外，在紀錄血氧與心律上，手指底側也比手腕更精確。蘋果（Apple）在智慧錶市場已是霸主地位，想要闖出一片新天地，智慧戒的確是三星可以搶攻的領域。

不過，除了面臨宿敵蘋果以及中國業者來勢洶洶的挑戰，市場大前輩也有話說。芬蘭健康科技業者 Oura 早就推出了睡眠戒指，迄今賣出了 100 萬只。Oura 老神在在表示，在智慧戒的世界，Oura 已取得 100 項專利、270 項專利申請中，並有 130 項以上的商標。「新競爭者的加入，除證明智慧戒有其市場，也是 Oura 持續精進的動力。」

誠然，Oura 戒指已打響名號，但三星的挑戰卻有顛覆市場的潛力。畢竟，三星已打造出電子商品生態系，若能與 Galaxy 手機、手錶相結合，所有數據透過三星健康 App 一目了然，消費者或會更有誘因購買 Galaxy Ring。

消費者是怎麼想的呢？在 CNET 介紹此戒指的 YouTube 影片留言區，有民眾驚嘆道，戒指看來很獨特、有未來感，「my precioussss」，顯然是在對電影《魔戒》咕嚕的經典台詞「My Precious!」（我的寶貝！）的搞笑致敬。但也有民眾挖苦稱，「以產品摧毀我們睡眠的科技公司，現在又想賣號稱可解決睡眠問題的新商品了。」