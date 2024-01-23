外傳吐瓦魯將與台灣斷交　知情人士：推測為諾魯配合中國的認知作戰

近日外傳吐瓦魯在26日大選後可能與台灣斷交，今日有消息人士指出，此消息來源為諾魯，可能某種程度配合中共認知作戰，或對台灣施壓，我國也已在第一時間求證吐瓦魯，確認台吐邦誼非常穩固。

外媒澳洲人報近日報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）說，有來自吐瓦魯的消息指稱，吐瓦魯可能在大選後與台灣斷交，轉與中國建交。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今天表示，在得知潘恩紐提到可能與台灣斷交後，台灣就立即向吐國高層查證是否屬實，吐國已第一時間澄清，是潘恩紐個人評論、非土國政府立場，並強調堅定與台邦誼。另外，據外交部所知，潘恩紐提及的「消息人士」可能是聽別人說的，但潘恩紐並未透露他的消息來源。

根據中央社，有知情人士表示，台灣在第一時間便向吐瓦魯查證，且對象皆為總督、總理、外長等高層，結論是台吐雙邊邦誼非常穩固，且目前看來，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）應可順利連任，但無論是吐國執政或在野黨，都相當支持台灣、皆與台灣有深厚交往，因此評估台吐兩國邦交沒有影響。

知情人士也透露，吐國將與台灣斷交的消息源自諾魯，推測是諾魯或者中國刻意進行的操作。諾魯在建交中國後，可能某種程度在配合中共進行認知作戰，或者對台灣施壓，這些舉措都是預料中。

知情人士強調，潘恩紐所接受訊息來源，在吐瓦魯當地是「極少數」，而潘恩紐也是聽他人未經事實的轉述，事後也向外交部聯繫，外交部認為潘恩紐是好意，目的是同時讓台灣獲知這個訊息。