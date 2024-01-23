Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

外傳吐瓦魯將與台灣斷交　知情人士：推測為諾魯配合中國的認知作戰

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/23 15:44
吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）與台灣外交部長吳釗燮（圖／中央社）

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）與台灣外交部長吳釗燮（圖／中央社）

近日外傳吐瓦魯在26日大選後可能與台灣斷交，今日有消息人士指出，此消息來源為諾魯，可能某種程度配合中共認知作戰，或對台灣施壓，我國也已在第一時間求證吐瓦魯，確認台吐邦誼非常穩固。

外媒澳洲人報近日報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）說，有來自吐瓦魯的消息指稱，吐瓦魯可能在大選後與台灣斷交，轉與中國建交。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今天表示，在得知潘恩紐提到可能與台灣斷交後，台灣就立即向吐國高層查證是否屬實，吐國已第一時間澄清，是潘恩紐個人評論、非土國政府立場，並強調堅定與台邦誼。另外，據外交部所知，潘恩紐提及的「消息人士」可能是聽別人說的，但潘恩紐並未透露他的消息來源。

根據中央社，有知情人士表示，台灣在第一時間便向吐瓦魯查證，且對象皆為總督、總理、外長等高層，結論是台吐雙邊邦誼非常穩固，且目前看來，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）應可順利連任，但無論是吐國執政或在野黨，都相當支持台灣、皆與台灣有深厚交往，因此評估台吐兩國邦交沒有影響。

知情人士也透露，吐國將與台灣斷交的消息源自諾魯，推測是諾魯或者中國刻意進行的操作。諾魯在建交中國後，可能某種程度在配合中共進行認知作戰，或者對台灣施壓，這些舉措都是預料中。

知情人士強調，潘恩紐所接受訊息來源，在吐瓦魯當地是「極少數」，而潘恩紐也是聽他人未經事實的轉述，事後也向外交部聯繫，外交部認為潘恩紐是好意，目的是同時讓台灣獲知這個訊息。
吐瓦魯
邦交國
中國
認知作戰

相關新聞

逾3.1萬公斤中國奇異果農藥超標 日本草莓再檢出農藥
逾3.1萬公斤中國奇異果農藥超標 日本草莓再檢出農藥
2024/01/23 17:29
中媒：中國擬取消34種台灣農漁產品ECFA優惠
中媒：中國擬取消34種台灣農漁產品ECFA優惠
2024/01/22 18:44
女子赴首爾抽脂喪命 中國使館發文警告南韓醫美風險
女子赴首爾抽脂喪命 中國使館發文警告南韓醫美風險
2024/01/22 10:52
傳吐瓦魯擬於大選後與台灣斷交　外交部：珍惜友誼、未來將強化合作
傳吐瓦魯擬於大選後與台灣斷交　外交部：珍惜友誼、未來將強化合作
2024/01/21 14:45
認知作戰成日常 吳釗燮：台灣須培養民眾識讀能力
認知作戰成日常 吳釗燮：台灣須培養民眾識讀能力
2024/01/20 16:10

更新時間 : 2024-01-24 11:13 GMT+08:00

最受歡迎

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打