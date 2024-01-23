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七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2024/01/23 14:55
七星山東峰今（23）日上午白茫茫一片（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

七星山東峰今（23）日上午白茫茫一片（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

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台北最高峰七星山今（23）日已成冰雪世界，登山客專程起大早賞雪，然而登山步道階梯因積雪成冰，加上雪水融化，相當濕滑。有部分民眾因穿著不當裝備，登頂途中只得手腳並用，險象環生。台灣英文新聞實地考察，提供簡單、進階與挑戰版攻略，讓民眾可以開心追雪，平安回家。

七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山（23）日降雪，白茫茫的景致難得一見。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

陽明山今（23）日喜迎白雪，上午7點至8時，劍潭捷運站等公車上陽明山的民眾尚不多，公車一路暢通無阻地來到冷水坑，並未遇到交通管制。自冷水坑七星山登山口步道開始，路邊草叢有零星冰霰，越往上走則看到積雪成堆，厚度約2至5公分不等。

七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
民眾童心大起，在路邊玩起堆雪人　（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

倘若不想費力爬山，可選擇前往七星公園，亦可看到大片積雪，許多民眾在此拍照、堆雪人，玩得不亦樂乎。若想看到難得一見的銀白七星山，民眾可選擇登頂之路，經七星山東峰（1.8km）後，前往七星山主峰（2.1km）。記者今日上午實際走訪，由於上午稍微回溫，部分積雪融化成水，路面相當潮溼，又因階梯上積雪被往來登山客踩實，相當容易打滑，為攀登增添難度。

七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
雪地登山應著正確裝備，登山鞋應加裝冰爪，否則很容易打滑釀禍，圖為七星山登山步道路況。　（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

今日上午持續降雨，部分民眾未穿著防水外套及鞋子，相當濕冷狼狽；也有幾位民眾穿著球鞋欲登頂賞雪，卻因路滑只得手腳並用，緩慢前進，一度造成步道塞車，險象環生。

資深登山客提醒賞雪民眾，不要穿一般球鞋貿然雪天登山，容易滑倒；若穿「登山鞋」，也應配備冰爪防滑。山友建議，穿著抓地力佳的「雨鞋」，底部防滑痕跡要夠深，也應攜帶登山杖，否則下山難度高。

七星山東峰今日上午 10 時許，溫度約攝氏 0 度至 -1 度，山上瞬間風速大，建議民眾配戴防風防水手套，以免手部凍傷；穿戴防風雙層毛帽、防雨帽，以免頭痛失溫。若體力不濟或裝備不佳，勿勉強前行，應盡速折返下山，以保安全。

七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山東峰（23）日上午溫度破零（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」

配戴手套防止手部凍傷，也可盡情玩雪。 （圖／台灣英文新聞）

七星山攻略

捷運劍潭站搭乘小 15 公車至冷水坑，前往七星山登山步道，後依自身狀況選擇折返點。不論挑戰哪個版本，都可原路折返，於冷水坑乘小 15 公車返回捷運劍潭站。

輕鬆賞雪：逕自前往七星公園，不費力省時間，也能拍到雪景堆雪人，建議不想爬山，賞完雪要上班、跑行程的民眾前往。

俯瞰雪景：前往七星山東峰，沿途階梯濕滑，建議正確穿著裝備，有一定體力肌力者前往。

挑戰最高點：若還有體力與挑戰精神，可繼續直上300公尺登頂七星山主峰，一覽眾山小。

提醒民眾，「公車」將配合陽明山三階段管制改變路線，請注意電視新聞、警察廣播電台或台北好行APP掌握路況。

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