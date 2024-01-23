【有片】馬祖罕見下雪•民眾深夜賞雪直呼感動　北竿壁山積雪5公分•機場因低溫取消首班班機

寒流發威，馬祖北竿壁山昨(22日) 深夜起罕見下雪，出現銀白美景。北竿鄉長吳金平說，今天(23日) 一早積雪達5公分。此外，南竿與北竿機場都因低溫取消首班班機，但後續航班皆恢復正常。

根據馬祖國家風景區網站資料顯示，壁山位於北竿、海拔298公尺是馬祖地區第一高峰。

北竿民眾周治孝昨(22日) 深夜11時30分登上壁山並拍攝影片表示，已出現雪花與飄落感，路邊車子也已在累積雪量。

周治孝指出，

「這是我有生以來第一次在馬祖、自己的家鄉看到這樣的雪景，已經在下雪的狀態，我覺得滿感動，也滿妙的」

也有許多北竿居民昨天半夜起就上山追雪。

中央社23日引述馬祖北竿鄉長吳金平說，他一早7時許到壁山運動時，現場未飄雪，但有約5公分積雪。他上次在馬祖看到雪已是7、8年前，但這次降雪量比較大。

吳金平拍攝照片顯示，屋簷、樹梢、地面與石碑都有積雪，宛如置身銀白世界。

馬祖氣象站主任曾浩然指出，馬祖下雪非常難得，昨天北竿壁山下雪與冰霰，今天上午累積的應是雪與冰霰的混合。

南竿航空站主任翁丁煌表示，因氣溫突然降到攝氏5度以下，考量低溫可能造成跑道濕滑、摩擦力不足，影響飛航安全，因此立榮航空今天取消上午7時許的首班飛機，不過後續都恢復正常飛行。

北竿航空站主任楊志中指出，今天上午首班飛機受低溫影響取消，後續航班恢復正常。

根據周治孝透過臉書粉專「馬祖有個周小馬 追淚人」貼出的影片顯示，迎面而來雪花紛飛，飄落在車上可看見明顯雪花，包括階梯上、路邊與「壁山莊」石碑的刻字都已積累白雪；許多北竿民眾聽聞降雪，紛紛開車到壁山一睹雪景，興奮地拿手機拍照，更堆起小雪人。

馬祖氣象站主任曾浩然也向媒體證實，北竿壁山晚間同時出現雪與冰霰。

這可說是馬祖睽違多年首次下雪。中央社引述曾浩然說，馬祖氣象站於民國93年在南竿成立啟用後，在南竿從沒觀測過降雪，僅在111年2月20日與今天晚間觀測到冰霰；不過北竿壁山海拔較高，無法確定過去是否曾降過雪，但馬祖降雪確實較難得。

民眾周治孝表示，根據北竿鄉親說法，以往有看過冰霰累積，但從沒像今天一樣這麼明確看出是下雪，許多衝到壁山的民眾，都是首度在馬祖看到雪。

此外，馬祖各地稍早也降下冰霰。曾浩然說，南竿晚間約攝氏2.7度、2.8度，因溫度夠低，適逢華南雲雨帶通過、帶來水氣，因此22日晚間8時30分至9時3分有斷斷續續觀測到降雨夾帶冰霰情形。

周治孝約於22日晚間9時許在臉書粉專貼出下冰霰的影片，只見雪白冰霰從天而降，掉在車上相當顯眼且清脆，孩子們在戶外相當興奮、驚呼連連，但隨著冰霰越來越大顆，被打中的孩子也喊著「好痛」。

馬祖氣象站透過臉書指出，冰霰(如以下影片) 是白色不透明固體，且掉落速度較快、也較為鬆散，所以碰到物體會破碎。