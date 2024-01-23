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寄養家庭供不應求 每年2200兒少需安置 家扶盼年輕父母加入

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/23 12:06
代言家扶寄養養家庭招募的藝人鳳小岳（左4）與寄養家庭邀請民眾，打開家門讓愛住進來！（圖／家扶基金會）

代言家扶寄養養家庭招募的藝人鳳小岳（左4）與寄養家庭邀請民眾，打開家門讓愛住進來！（圖／家扶基金會）

在少子化趨勢下，每年平均仍有2,200位以上兒少需要寄養安置，但因寄養服務審核嚴格、寄養童不易照顧等因素，全台寄養家庭供不應求，有鑑於此，43年來致力於推動兒少寄養安置服務的家扶基金會期待更多年輕父母的生力軍加入，陪伴需要的孩子短暫走過這段人生旅程。

所謂寄養家庭指自願參與家庭寄養服務，而家庭寄養服務指的是當兒童少年原生家庭發生重大變故，如父母罹患嚴重疾病、入獄或發生不當對待、疏忽等問題，或暫時無法提供適當的照顧時，將兒童少年帶離其原生家庭，藉由寄養家庭的照顧，提供有計畫期間的替代原生家庭照顧功能之社會福利服務。

依2022年新安置寄養兒少有7成多是介於2到12歲，包含有3成8年齡介於2至6歲、其次有3成2介於6至12歲，因此，家扶希望招募家中有年齡相仿孩子的家庭，提供更適性的照顧，例如嬰兒照顧、就學接送等。衛福部統計， 近三年寄養父母年齡逾55歲占比約5至6成，新增核准的寄養父母年齡低於45歲者亦有約3成的穩定比例。

首度代言家扶寄養養家庭招募的鳳小岳，在公益微電影《家。讓好事發生》中擔綱寄養爸爸。他分享，其實寄養家庭就像你家、我家一樣平常，努力扮演好與孩子一起解決困難的爸爸，我也在過程中被全家人一起的這份心感動，這特殊緣分與愛，會幫助寄養童長出力量，雖然孩子終究會離開，但他心裡知道自己永遠是這個家的一份子，也有力量面對新的人生。寄養家庭從溫暖需要的孩子，到自己與家人也被溫暖，我們期待這美好的故事，能在你家繼續發生！

家扶基金會周大堯執行長表示，家扶43年來累計已有4,760戶寄養家庭、照顧近61,149人次寄養兒少，多年來政府逐年除了提升對寄養家庭的照顧支持措施，如親職到宅、諮商、健檢、保險、喘息與聯誼等服務，家扶更規劃各式配套服務，如親職教育、寄養兒少獎助學金、家庭夥伴服務示範與陪伴等，讓兒少寄養安置服務能穩定推展，期待有700戶家庭「打開家門 讓愛住進來」只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有足夠空間，歡迎洽寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站
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