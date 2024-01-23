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留學生湧入推升房租 加拿大祭數量管制 2024砍3成國際學生

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/23 11:50
2020年9月9日，加拿大多倫多大學校園。（圖／路透社Carlos Osorio）

2020年9月9日，加拿大多倫多大學校園。（圖／路透社Carlos Osorio）

加拿大是海外留學的熱門目的地，但留學生人數暴增，導致租屋市場供不應求，民怨四起。加國政府 22 日宣布，旋即採取 2 年的國際學生管制措施，盼能抑制房市危機、緩解醫療社會服務壓力，同時確保教學品質。

計畫要點

根據路透社，光是2023年，加拿大就發放了近100萬張學生簽證（study permit），約是 10 年前的 3 倍。加拿大移民局 22 日公告，2024 年預計核發 36 萬筆，將外籍學生數量削減 35%。碩士與博士班生、小學與中等教育學生，不受此限。2025 年的人數上限將視今年實施狀況而定。

除了學生簽證，加拿大也將收緊國際學生的畢業後工作簽證（post-graduate work permit，PGWP），鼓勵他們回母國就業。這項工簽被視為是取得加拿大永久居留權的捷徑。

目前核發標準僅依學生就讀的時間長短而定，新規定將開放攻讀碩士等短期高等教育學程的學生申請 3 年工簽。此外，未來只有攻讀碩士、博士學位的外籍生，其配偶才能申請配偶工簽（Spouse Open Work Permit，SOWP）。就讀大學相關學程的學生，其配偶將不再有資格。

控管外籍生的原因

由於在加拿大完成學業後，相對較容易取得工作簽證，國際學生趨之若鶩，導致租屋需求過熱，從而推升租金。根據加拿大國家統計局 Statscan，2023 年 12 月，全國房租較上年同期上漲了 7.7%。

眼看明年就要進行國會大選，加拿大租房壓力升，教育品質下降，醫療與社會資源緊迫，衝擊總理杜魯道（Justin Trudeau）支持率，傷害了執政黨選情。

受影響的族群

國際學生每年對加拿大經濟貢獻 220 億加幣（新台幣 5,121 億元）。苦心建設校園，將外籍生當搖錢樹的學校，勢必受新措施衝擊。

人口最多的安大略省，有著全國最多的外籍生族群。餐廳、零售業者等商家已警告，控制來加國就讀的國際學生數量，將導致短期勞動力短缺。目前加拿大餐廳正飽受人力短缺所苦，缺額達 10 萬。2023 年，食品服務業的 1,100 萬名勞工中，外籍學生佔了 4.6%。

加拿大銀行也受惠於新生湧入，畢竟要想在加拿大念書，國際生須取得逾 2 萬加幣（新台幣 465,573元）的擔保投資證明（Guaranteed Investment Certificates，GIC）。

根據 2022 年的官方數據，加拿大國際學生最大宗來源為印度，約 40%，中國以 12% 居次。
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更新時間 : 2024-01-24 11:12 GMT+08:00

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