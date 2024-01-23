2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物

「2024台北年貨大街」即將於1月26日登場，今年以「年貨一條龍」為主題，串接十大商圈，還有總獎額超過百萬元的龍來抓紅包等豐富活動，並攜手蝦皮購物及Uber Eats上架全台唯一「台北年貨大街線上專區」及「精品年貨專區」，更首度推出免費接駁專車，民眾透過中巴可以快速往返北門捷運2號出口、迪化南北街口及後車站商圈，感受專屬於台北年貨大街的便利服務。

台北市副市長林奕華表示，台北年貨大街是台灣最具代表性的節慶市集，自1996年創立於迪化街迄今已辦理29屆，今年再次攜手十大年節商圈，包含「年貨一條龍」迪化街商圈、「新鮮食材一條龍」榮濱商店街、「美好生活一條龍」台北地下街、後站商圈、華陰街北車商圈、沅陵街商圈、四平陽光商圈、「饗樂一條龍」永康國際商圈、寧夏夜市、艋舺夜市。

如果不想出門人擠人的話，因應線上採購正夯，今年延續與蝦皮購物合作打造「線上台北年貨大街專區」，線下更在永樂廣場舉辦蝦皮直播間活動，祭出最低8折起的超值優惠；另也攜手外送平台Uber Eats，在App上特別推出「精品年貨專區」，專區中收錄超過300件商品，且有30件以上商品的超值優惠，包括堅果禮盒75折起、進口花菇禮盒85折起等，不用出門就可以幫你送到家。

想感受龍年氣氛2024年貨大街特色妝點則有迪化南北街設置四座巨型龍氣球、華陰街路口寶藏龍以及沅陵街商圈的飛龍燈串，尤其穿梭於永樂市場的「好運一條龍」模樣更是超吸睛！此外，於永樂廣場上還有「龍來抓紅包」夾寶活動、「龍來年味DIY」年藝斗方體驗、「龍來逗鬧熱」街頭藝人表演/蝦皮直播間等精彩活動。

另外，自1月26日至2月8日於活動期間首度推出限定免費接駁專車，串聯年貨大街周邊及鄰近捷運節點，帶民眾快速從捷運北門站通往迪化街商圈、後站商圈、華陰街北車商圈以及台北地下街等四個年貨大街往返辦年貨，提供遊逛民眾一站購足的年貨生活圈。

北市產發局補充，今年於永樂廣場設有「龍來抓紅包」夾娃娃機活動，於1月26日至2月8日13時至20時，只要現場拍照分享社群或於迪化街商圈當日消費滿額，就有機會夾到IRIS OHYAMA智慧型電子壓力鍋、蝦皮購物優惠券或限量「龍好運發財金」等好禮，總獎額價值超過150萬元，邀請民眾「龍」來領好康！

更多台北年貨大街系列活動資訊，可至「2024台北年貨大街官方網站」、「台北市商業處-我是商Ya人」官方FB粉絲團及臺北市商業處網站查詢。