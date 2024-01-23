【台灣大選落幕最新民調】 民意基金會：民進黨須當心「撩溪過嶺時間多於沿路唱歌」

2024 台灣大選結束，成了三黨不過半局面。台灣民意基金會今（23）日公布最新民調，人民政治傾向確立了民進黨、國民黨、民眾黨三大黨地位，而民調製作者游盈隆指出，選舉結果亦顯示，與其相信一黨完全執政的好處，選民更審慎選擇了權力分立與制衡，民進黨與新總統賴清德必須拋下傲慢、興利除弊，否則「撩溪過嶺的時間恐怕比沿路唱歌時間還多。」（註：總統蔡英文國慶演說引用《路》歌詞：有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺）

在政黨傾向方面，問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：30.5% 民主進步黨，25.2% 中國國民黨，22.5% 台灣民眾黨，2.3% 時代力量，1.1% 台灣基進，1.5% 其他政黨合計，16.6% 沒特別支持哪一個政黨，0.5% 不知道、拒答。

游盈隆表示，這項發現傳達了一個訊息，小黨奄奄一息，一個新的三分天下政黨競爭時代已經來臨。與上個月相比，民進黨支持度小增 2.2 個百分點，國民黨方面，支持度下滑 3.3 個百分點。民眾黨氣勢不減反增，向上拉抬 4.3 個百分點，選後湧現入黨潮，7,661 人申請入黨，規模是原有 2 萬 5 千黨員的 3 成，相當驚人。時代力量這次選舉慘兮兮，連 3% 都沒拿到，政黨補助款面臨斷炊，短期內恐將偃旗息鼓。



2024年1月，台灣人政黨傾向。（圖／台灣民意基金會）



2024年1月與2023年12月相比，台灣人政黨傾向變化。（圖／台灣民意基金會）

針對民進黨完全執政結束，問：「這次總統和立委選舉結果，民進黨總統雖當選，國會沒過半。請問，您是否樂見（歡喜見到）這樣的結果？」結果發現：15.3% 非常樂見，32% 還算樂見，23.4% 不太樂見，9.1% 一點也不樂見，17.8% 沒意見，2.4% 不知道、拒答。換句話說，台灣選民中，4 成 7 基本上樂見民進黨「總統雖當選，國會沒過半」，約 3 成 3 不樂見，2 成沒意見、不知道、拒答。

游盈隆認為，由此可見，多數台灣選民決定終結民進黨八年完全執政的意志是堅定的。有趣的是，投票支持賴蕭配的選民有 40.05%，但不樂見民進黨失去完全執政地位的人只有 32.5%。這意味連賴蕭配選民中，也有不少人對民進黨不再完全執政持樂觀其成或漠不關心的態度。這暗示蔡英文八年完全執政諸多缺失，確實引起可觀民眾強烈反彈，尤其是內政、經濟與執政風格方面。



2024年1月，國人是否樂見民進黨完全執政結束。（圖／台灣民意基金會）

在統獨議題上，問：「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為兩岸統一比較好，也有人認為台灣獨立比較好。請問您的意見是怎樣？是台灣獨立或是兩岸統一？」結果發現：44.2% 台灣獨立，10.9% 兩岸統一，33.3% 維持現狀， 11.7% 沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，期盼台灣未來要獨立才是台灣主流民意。台灣政府不分藍綠，長期宣傳「台灣人希望永遠維持現狀」實是政治語言。台灣人考慮中國武力犯台因素，傾向現階段維持現狀，這是事實也是無奈，但不應被混淆成台灣人希望永遠維持現狀。



2024年1月，台灣統獨傾向。（圖／台灣民意基金會）

本次調查訪問期間是 2024 年 1 月 15 至 17 日三天，對象為全國 20 歲以上成年人。市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1,083 人，市話 759 人，手機 324 人，抽樣誤差在 95%，信心水準下約正負 2.98 個百分點。