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美國股市道瓊指數22日突破3萬8000點　法人：台股聚焦美企業財報

美股即將進入科技股財報週，特斯拉、英特爾（Intel）、德儀（TI）等將陸續公布財報，是市場關注重點。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/23 11:52
圖為2024年1月9日的紐約證交所(路透/Brendan McDermid/檔案照片)

圖為2024年1月9日的紐約證交所(路透/Brendan McDermid/檔案照片)

美股主要指數22日收漲，其中道瓊指數上漲138.01點，首度突破38000點。台股今天(23日) 延續攀升走勢，早盤上漲77.16點，達17892.26點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.17美元，跌幅1.02%，收在113.03美元。台積電今天股價表現相對強勢，開盤達629元，上漲3元，貢獻大盤約24點，市值攀升至新台幣16.31兆元。

隨著電視及監視器面板價格止跌，友達等面板族群股價全面走高。傳統產業股的機電和汽車類股也有不錯表現。

美股道瓊指數22日上漲138.01點，首度突破38000點關卡。中央社引述法人表示，特斯拉（Tesla）等重量級企業將陸續公布財報，是市場關注焦點。

投資人靜待大企業財報，美股揚升。

道瓊工業指數上漲138.01點，漲幅0.36%；

標準普爾500指數上漲10.62點，漲幅0.22%；

那斯達克指數上漲49.32點，漲幅0.32%；

費城半導體指數上漲10.95點，漲幅0.25%。

國內外產業訊息方面，長榮航空機師爭取調薪20%、提高外站津貼並訴求禁用違法外籍機師，在桃園市機師職業工會協助下舉行罷工投票，22日完成開票並取得罷工權。

台塑董事會通過以每股新台幣57.41元，取得日本德山在台子公司台灣德亞瑪50%股權，總金額5.74億元。中央社引述台塑表示，台灣德亞瑪已在台灣半導體產業深耕逾30年，能提供純度電子級異丙醇（IPA），將藉此擴大台塑在半導體產業的布局，增添業績成長動能。

國際廢鋼報價走揚，條鋼廠豐興結束連2週平盤，22日公告本週國內廢鋼收購價、鋼筋基價每噸分別調漲200元及300元。

法人表示，台積電營運展望樂觀，帶動台股連日強勁彈升，美股即將進入科技股財報週，特斯拉、英特爾（Intel）、德儀（TI）等將陸續公布財報，是市場關注重點。
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