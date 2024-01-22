中台灣元宵燈會2/16登場　水上巨龍主燈長76米﹑馬卡龍小提燈限量發送

2024中台灣元宵燈會「台中龍賀！」將在2月16日至25日於台中中央公園登場，今年共有8大主題燈區，亮點包含長達76米的水上巨龍主燈、可愛的「馬卡龍」小提燈、「龍in the park」文創特色市集、卡司強大的開閉幕演出及各式精彩活動。

觀旅局長陳美秀表示，「台中龍賀！巧妙運用台語諧音「樣樣好」，由市府5局處共創8大主題燈區，結合中央公園場域特色及周邊城市景觀，利用滯洪池特色，整條水域化身水上主燈劇場，搭配巨龍睜眼、抬頭、舉身、吐息，結合發光立方體表演。

觀旅局指出，觀旅局首次打造雙主燈，將中央公園敦化路二段橋下打造為粉紅世界的馬卡龍燈區，路面散落著甜點、糖果及蛋糕，還有可愛療癒的夾心動物，讓遊客甜蜜在心裡。

此外，還有建設局的「龍之異次元」燈區、農業局「翠谷之心」燈區、教育局「小小backpacker賞燈趣」燈區，以及民政局「Party龍」燈區與享譽國際的藝術家洪易大師合作，以29行政區為元素繪製特色圖騰。

觀旅局提到，活動期間的週末也安排豐富的互動展演，包括石虎家族、MOMO家族親子派對、氣球達人秀、奇幻魔術秀；另台中知名文創市集品牌－Lolemarket也打造全新「龍in the park」燈會市集。

觀旅局指出，「馬卡龍」小提燈設計上將龍公仔化，以馬卡龍色系展現龍鱗的層次，眉毛及背鰭用金色點綴，更顯年節喜氣及華麗感，手拿龍珠、嘴吃餅，表現台中意象；卸下提把後，可將小提燈置於桌上，而打開龍嘴，裡面的空間就像糖果罐，還可放入零嘴、棒棒糖或各種文具小物，好玩又實用。

「馬卡龍」小提燈於燈會期間可至中央公園領取，每日下午4點開放排隊，4點半開始發送，數量有限，每人限領一盞，發完為止。

令外，觀旅局補充，為方便民眾賞燈，燈會開幕當日(2月16日)及周末(2月17日至18日、2月24日至2月25日)於台中捷運市府站、松竹站（台鐵松竹火車站）規劃接駁專車直抵會場，更多資訊可上台中觀光旅遊網。