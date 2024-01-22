中媒：中國擬取消34種台灣農漁產品ECFA優惠

中媒報導，中國未來可能取消檳榔、帶魚等34種零關稅農漁產品關稅優惠，中國學者對此表示，這是因「民進黨當局」進行政治操弄，對其錯誤做法的堅決反制。

中國於今年元旦中止ECFA 12項石化產品的關稅減讓，中國商務部也在總統大選前宣稱，將研究進一步中止早期收獲農漁、機械、汽車零組件、紡織等產品關稅減讓等措施。

而根據中國大陸人民政協報20日報導，有消息指出，未來包括檳榔、帶魚等34種提供台灣零關稅的農漁產品，都將可能被取消關稅優惠。

報導引述中國社科院台灣研究所研究員張冠華表示，在中國發布「對台貿易壁壘調查」後，「民進黨當局」還反而提出22項所謂「關鍵核心技術清單」限制兩岸交流合作，是肆意貶低ECFA及「海峽兩岸服務貿易協議」，「加大營造反對和阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍」。

中國在去年12月15發布「對台貿易壁壘調查」，指稱台灣構成貿易壁壘，但我國對此反駁「完全不符合事實」，也呼籲中國停止相關政治操弄。

張冠華表示，因為「民進黨當局既要享受ECFA紅利，又違反ECFA和世界貿易組織（WTO）相關規定」，中國才不得不中止部分產品關稅減讓，但「民進黨當局」沒有採取有效措施改正錯誤作法，反而藉機「政治操弄」，擴大中止ECFA早期收獲產品關稅減讓的範圍，是對「民進黨當局」錯誤做法的堅決反制。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，如果兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，透過制度化平台清除台灣方面對中國設置的貿易障礙，有關將進一步擴大中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零組件、紡織等產品關稅減讓，「甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而停止ECFA的可能性」。