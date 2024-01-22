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【風靡全球】《牡丹亭》青春版20年紀念！台灣巡演高雄啟程　白先勇展復興崑曲決心

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/01/22 17:40
白先勇改編自湯顯祖的《牡丹亭》青春版崑曲大戲將於台灣巡演。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

白先勇改編自湯顯祖的《牡丹亭》青春版崑曲大戲將於台灣巡演。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

白先勇改編自湯顯祖的《牡丹亭》青春版崑曲大戲長達9小時，自2004年首演至今已逾20年，演出近500場，風靡萬千觀眾，吸引無數年輕人進劇場觀劇。2024年青春版《牡丹亭》原班底將重返台灣巡迴演出再現經典，此次也推出精華版。

白先勇是文學巨擘，自小與崑曲結緣，他深深著迷於崑曲深厚的文化底蘊，認為崑曲是中華文化的瑰寶，必須傳承下去。2001年崑曲被聯合國教科文組織列為世界非物質文化遺產，白先勇決心以青春版《牡丹亭》來復興崑曲。

青春版《牡丹亭》遵循傳統崑曲的美學與內涵，劇本只刪不改，用新時代的審美觀、現代劇場的概念，保留戲曲寫意抽象的空間。白先勇力邀崑曲界名家汪世瑜、張繼青擔任藝術指導，欽點沈豐英、俞玖林擔綱詮釋杜麗娘與柳夢梅。

青春版《牡丹亭》以其唯美動人的舞美、精湛的演技、動人的唱腔，一舉打破崑曲老氣橫秋的印象，吸引了眾多年輕觀眾。演出不僅在台灣造成轟動，也受邀至世界各地巡迴演出，掀起一股崑曲熱潮。

2024年青春版《牡丹亭》二十週年巡演，將從高雄衛武營歌劇院起跑，接著前往佛光山佛陀紀念館大覺堂、新竹縣政府文化局演藝廳，最後回到台北國家戲劇院。原班底的沈豐英、俞玖林將再次詮釋杜麗娘與柳夢梅，共同演繹這段跨越千年的愛情故事。

青春版《牡丹亭》的成功，不僅讓崑曲重回台灣舞台，也為崑曲的復興與傳承做出了重要貢獻。這部經典之作，必將繼續在未來的歲月裡，感動著世世代代的觀眾。

青春版《牡丹亭》巡迴場次
2024/3/15-2024/3/17高雄衛武營歌劇院
2024/3/20佛光山佛陀紀念館大覺堂（精華版）
2024/3/23新竹縣政府文化局演藝廳（精華版）
2024/3/29-2024/3/31臺北國家戲劇院
白先勇
湯顯祖
牡丹亭
崑曲
文化

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