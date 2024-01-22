用專業與世界交朋友　新北2024啟動歐亞美洲國際航路　逾百機位等你劃位

2024年新北歐亞美洲國際航路首波招募全面啟動！ 今(22)日教育局辦理「用專業與世界交朋友 新北2024年歐亞美洲國際航路 啟動記者會」，攜手樟樹國際實中、瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工 4校師生共同在「用專業與世界交朋友」專屬護照上蓋下5團特色海 關戳章，象徵歐亞美洲國際航路招募正式啟動。

教育局表示，新北技職教育國際化，2024領先全國發展出4大全 新國際見學方案，包含1.全國首創專屬國中生至美國加州產學職業 試探之「國際適性職業試探」方案；2.全國創新新北技職好手用專 業挑戰歐亞四國之「技職國際產業見學」方案；3.全國唯一國際技 職青年大使讓世界看見台灣之「國際技職領袖人才」方案；4.全國 領先最強技藝金手征服德美日多國之「頂尖金手國際交流」方案， 歡迎各路技職同學一起用專業與世界交朋友，旅程精彩， 一生一定要體驗一次。

首波招募由新北技高生專屬「技職國際產業見學」 及唯一國中生專屬「國際適性職業試探」率先啟動， 參與學生僅自行負擔旅費，行前培訓課程及帶隊教師則公費補助。 技職國際產業見學由樟樹國際實中、瑞芳高工、 鶯歌工商及淡水商工徵選不同專業群科學生赴日本、法國、比利時、 荷蘭見學，分別學習服裝時尚設計香奈兒刺繡、 餐飲米其林料理與法式甜點製作、商業管理及日系工藝等專業技能， 提供108個機位等你來劃位。

「國際適性職業試探」則由樟樹國際實中攜手美國矽谷MetroE D職業中心，預計甄選20位國中生於6月12日至6月22日赴美 學習，課程包含工業、家事、醫護類探索課程及產業參訪等， 申請報名至2月23日截止，歡迎國中學生踴躍報名參加。

2023年參加過「國際適性職業試探」的鷺江國中陳昱璇同學表示 ，最有趣的是醫護試探解剖課，課程提供完整一隻小豬， 老師只有一個指示，依據自己的想法解剖， 我們可以自主設定想要怎麼學，老師再給指導。不用擔心語言不通， 只要願意和主動，美國同學都很有趣。

預計要參加「技職國際產業見學」方案的淡水商工餐飲科二年級鄭竹 妘同學說，最感興趣的專業科目就是烘焙， 非常期待能參加法比荷米其林餐飲國際交流課程， 學習傳統且精緻的甜點。 謝謝教育局的支持還有學校舉辦這次的活動， 更要謝謝爸媽贊助旅費，讓自己因為這次的旅行， 能看到更不一樣的世界。

教育局表示，為擴大與普及推動技職教育國際化， 同時向下扎根國中國際職探體驗，「技職國際產業見學」及「 國際適性職業試探」皆採甄選方式進行， 只要符合年齡及就讀科系等規定資格條件即可報名參加， 入選學生可獲邀參加行前專業國際教育培訓及返國成果發表等， 物超所值，機會難得，一生一定要體驗一次，用專業與世界交朋友。 對於本次5團國際航路有興趣者，請至各校官網查詢最新資訊。