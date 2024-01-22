神旺商務酒店 2024「寓見春氛」質感住房專案

告別2023、迎接2024全新一年開始，來一趟質感旅行吧！向來擁有美術館飯店之稱的「神旺商務酒店」近期在台北市眾多旅館中脫穎而出，勇奪「年度最佳優良旅館」殊榮！「神旺商務酒店」為台灣第一間展示大量在地傑出雕塑家作品的酒店，包含楊英風、朱銘、王秀杞等知名藝術家作品，館藏逾150件藝術品，讓旅人們下榻飯店也能體驗不同氛圍。

即將迎來農曆春節假期及情人節，「神旺商務酒店」攜手韓國知名香氛品牌「Cocodor珂珂朵爾」打造全台獨家「寓見春氛」住房專案，入住即贈韓劇指定款香氛擴香瓶，凡於即日起至3月31日訂房，雙人入住平日限量升等景寓客房，專案售價4,599元起，再享翌日晨光早餐等超值好禮，要讓消費者新年之初感受韓式暖心香氣氛圍，一秒化身韓劇歐妮、歐巴度過愜意美好的假期。更多詳情請洽官網：https://reurl.cc/qr1KyE。

尋找韓劇歐妮、歐巴！入住飯店把韓國知名擴香帶回家

韓式浪漫 男女主角就是你！指定住房專案再享超人氣早餐

用韓式浪漫的旅程開啟全新的一年吧！向來以賓至如歸、深獲旅客肯定的「神旺商務酒店」，近日再度拿下「台北市年度最佳優良旅館」的殊榮，酒店公共區域以大量本土雕塑家的美術珍藏品裝點，每間客房皆設置旅人們最愛的降板浴缸，並貼心附上浴衣及天然紓壓浴鹽，酷寒的冬天，讓喜愛泡澡的消費者在北市中心即能舒鬆身心、一夜好眠。

「神旺商務酒店」今年之初再獻上「寓見春氛」質感住房專案，與韓國知名香氛品牌「Cocodor珂珂朵爾」合作，即日起至3月31日訂房入住，即可將韓劇御用指定品牌「Cocodor珂珂朵爾」專屬擴香瓶帶回家，此次酒店特選韓國原裝製造進口的木質調香氛，通過韓國環境部及台灣SGS安全標準檢驗測試、不含甲醇、甲醛、塑化劑等有害物質，不論是旅行或是生活儀式感中，都要讓消費者體驗韓式的低調優雅品味、享受香氛溫暖療癒的力量。此外，凡入住此專案之旅客，皆可享酒店加碼依房型贈送翌日銀柏廳超人氣的晨光早餐、館內餐飲消費8折等優渥禮遇。

專案期間正值新春、西洋情人節和白色情人節檔期，雙人入住僅4,599元起，自備一次性備品專案價再95折優惠，不論是帶另一半入住過節，抑或獨自出遊皆能沉浸內心、重拾對生活的熱忱，開啟2024美好新時光。更多詳情請洽官網。