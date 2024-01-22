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中華電信網路門市《新春星獻禮，福利龍厚你》隆重登場

加碼抽三星Galaxy Z Flip5 手機、Hami Point 8,888點大紅包

By 台灣英文新聞
2024/01/22 17:28
中華電信網路門市《新春星獻禮，福利龍厚你》隆重登場，加碼抽三星Galaxy Z Flip5 手機、Hami Point 8,888點大紅包...

中華電信網路門市《新春星獻禮，福利龍厚你》隆重登場，加碼抽三星Galaxy Z Flip5 手機、Hami Point 8,888點大紅包...

中華電信網路門市今(22)日起至2月20日推出《新春星獻禮，福利龍厚你》新春活動，於網路門市申請行動月租、寬頻、MOD指定方案，就有機會將三星Galaxy Z Flip5 (8G/512G) 帶回家、申請全業務可抽Hami Point 888點、家樂福千元年菜金(即享券)、Hami Video影劇館⁺/網紅館體驗序號等多項新春厚禮；除夕~初三再加碼，登錄天天抽Hami Point 8,888點大紅包！

網路門市新春限定優惠！為滿足年節期間影音娛樂需求，新申請MOD家速方案2.0最高享1,300元全聯禮券與Hami Point 400點、KKBOX年約方案89元起，加碼抽GoPro Hero 11 Black Mini（市價$14,900）；行動舊客新申請HiNet光世代300M以上享最高Hami Point 2,100點；儲值預付卡8GB加贈14GB、$888通話金，開運價只要$888等優惠，中華電信讓您龍光煥發迎新春、申請最優惠！

另於2月1日10點起至2月14日獨家祭出「網路門市/中華APP新春抽抽樂」活動，100元即可抽3大好禮：國內通信費168元、行動上網流量、多元服務體驗券，更有機會獲得30日無限上網、漫遊9折優惠，新春試手氣趁現在！https://cht.tw/x/4djuo

中華電信榮獲國際權威機構 OPENSIGNAL 5G涵蓋、5G上傳/下載網速、5G遊戲體驗等10項冠軍及SPEEDTEST®最廣5G涵蓋、最快5G網路等4項第一，運用擁有台灣行動寬頻主流頻段Sub 6GHz 下290MHz最大可使用頻寬及最大連續頻寬優勢，成為行動網路最大容量、最大涵蓋之電信業者，歡喜迎龍年，首選中華電信！

更新時間 : 2024-01-24 11:11 GMT+08:00

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