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富邦產險與老盟合作「爺奶說故事帶領人」培訓　首批風險教育帶領人結業

30位爺奶將進入社區與學校　向孩子宣導生活風險認知

By 台灣英文新聞
2024/01/22 17:24
富邦產險與中華民國老人福利推動聯盟推出的「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，吸引許多中高齡長者踴躍報名參與，培訓課程於上周五圓滿落幕。（圖／...

富邦產險與中華民國老人福利推動聯盟推出的「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，吸引許多中高齡長者踴躍報名參與，培訓課程於上周五圓滿落幕。（圖／...

為持續推廣兒童風險教育，並為即將邁入超高齡社會的台灣，提供高齡者可發揮的舞台，富邦產險與中華民國老人福利推動聯盟(以下簡稱老盟)於去年底推出「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，吸引許多中高齡長者踴躍報名參與，培訓課程於上周五（1/19）圓滿落幕，首批受訓完畢的30位爺爺奶奶們，將以帶領人的角色進入社區、學校等場所，透過敘說生動有趣的兒童風險教育繪本，加強孩童們對生活風險的認知，進而降低各種意外的發生機率。

經過三天緊鑼密鼓的培訓課程，爺爺奶奶們在童書作家暨思多力親子品牌負責人陳櫻慧的專業指導下，從最開始的分組繪本賞析、聲音表現、與聽者互動設計，到最後設計教案、上台展演，每位爺爺奶奶從一開始的害羞，到最後上台活潑有自信的表現，其中的轉變讓人印象深刻。學員們更紛紛表示，透過這次的課程，除了學習到怎麼說故事外，也多了一個開啟退休人生的新契機，希望未來有更多同伴一起加入，以風險教育帶領人的角色，為孩童們說故事。

富邦產險表示，本次與老盟合作的「爺奶說故事帶領人」培訓課程，參與的學員平均年齡為64歲，更有74歲的爺爺及奶奶勇於積極參與課程，期待未來爺奶們化身為風險教育帶領人，陪伴孩童們一同體會繪本的有趣世界，培養孩童們的風險意識，也透過「世代共學」的概念，增加不同世代之間的互動與交流。

台灣即將於2025年進入超高齡社會，富邦產險希冀於本業持續為高齡者打造更被尊重的金融環境，除推出「樂齡台語客服專線」，打造「類博愛座」的快速進線服務，由擅長台語、具豐富經驗的電話客服專員接聽，以適合年長者的語速、用詞與說明，進行後續服務，解決並關懷所需。同時也針對高齡者設計各項臨櫃友善服務，包括提供老花眼鏡，並要求同仁對於商品內容能夠細心解釋，確認高齡者能夠了解相關權利義務，讓高齡者能感受到更友善的金融服務體驗。

而本次推動的「爺奶說故事帶領人」培訓課程，則希望針對高齡者的「心理層面」，藉由繪本講述的培訓課程，讓高齡者未來能透過繪本與孩童們互動，保持與社會的連結，不僅開啟「第三人生」，也能夠更樂觀面對晚美人生。

更新時間 : 2024-01-24 11:11 GMT+08:00

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