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台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超603.78億元　賣超聯電12.67萬張最多

By 台灣英文新聞
2024/01/22 17:22

根據台灣證券交易所統計，上週（2024/1/15~2024/1/19）外資在集中市場總買進金額為5,419.80億元，總賣出金額為6,023.58億元，賣超為603.78億元，另統計自2024年年初至1月19日止，外資總買進金額為1兆2,951.68億元，總賣出金額為1兆3,799.53億元，累計賣超為847.85億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆899.70億元新台幣，占全體上市股票市值的41.22%，較1月12日的22兆4,680.86億元新台幣，增加6,218.84億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進399,696千股，賣出288,750千股，買超110,946千股。

第二名：台積電：買進225,854千股，賣出128,392千股，買超97,462千股。

第三名：廣達：買進81,896千股，賣出67,845千股，買超14,051千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進116,136千股，賣出242,852千股，賣超126,716千股。

第二名：新光金：買進43,626千股，賣出148,516千股，賣超104,890千股。

第三名：開發金：買進41,051千股，賣出132,014千股，賣超90,963千股。

更新時間 : 2024-01-24 11:11 GMT+08:00

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