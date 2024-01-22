寒流來襲　新北啟動應變機制　侯友宜關懷獨居長者、提醒頭頂和腳部保暖

中央氣象署預報寒流來襲，全台溫度一路下滑， 預估23、24日最低溫， 新北市EOC即刻啟動低溫關懷防寒應變機制， 侯友宜市長於22日中午偕同社會局長李美珍、 消防局長李清安和板橋區長陳奇正等， 前往板橋區觀光街關懷獨居長者張伯伯，除提供保暖禦寒物資外， 並提醒張伯伯要留意，如有身體不適， 可立即透過緊急救援系統呼叫中興保全或119。

張伯伯今年73歲，早年自營電器行，因搬運勞損產生椎間盤突出， 脊椎壓迫到神經，導致雙下肢麻感嚴重，經3次手術， 目前在家有使用助行器等輔具。由於張伯伯未婚無子女， 板橋區公所將他列為關懷對象，媒合長照2.0進場服務， 由居家照顧服務員協助家事及沐浴等， 並由板橋志願服務協會理事長陳守德安排志工送餐， 以減輕張伯伯負擔。

侯友宜一進門，看見張伯伯雖有穿著外套，但未穿襪子， 棉質睡褲也顯得單薄，立即由老人科長林妏燕遞上毛帽和厚襪子， 侯友宜告訴張伯伯說，老人家最重要是頭頂和腳部， 只要這2個地方保暖，全身就會熱呼呼。 陪伴一旁的西安里長莊淑慧表示，志工來送餐時， 都會留意張伯伯的起居，天冷時會提醒多穿點。

社會局長李美珍帶了獨居長輩關懷包， 用傳統笳芷盛裝各項民生用品，由侯友宜送給張伯伯。 板橋區長陳奇正也帶了棉被贈送，消防局長李清安則表示， 張伯伯家中有安裝住警器， 加上社會局之前就由中興保全裝設緊急救援系統，如果有任何狀況， 張伯伯可以按鈕求助。

侯友宜表示，新北市EOC已啟動低溫關懷防寒應變機制， 動員各區公所、志工及里長等，主動提醒獨居長者留意早晚溫差大， 關懷訪視時發放保暖禦寒物資，且於各場所推播跑馬燈、 張貼佈告欄及社群媒體等，宣導居家用電、 用火及使用熱水器等安全，避免民眾發生一氧化碳中毒等意外事件。

侯友宜說，新北市列冊獨居長者有6,880人， 其中板橋區有686人。市府非常重視獨居長者的照顧關懷， 平時透過電話、訪視、送餐、長照及實物銀行等提供服務， 這幾天寒流來襲，提醒長輩要注意夜間防寒，如有身體不適， 可以立即透過緊急救援系統呼叫中保或119求助。