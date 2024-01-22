期貨市場客製化交易平台1/22正式上線　臺灣期貨交易所攜手期貨商推動客製化契約掛牌交易、拓展商機

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)今(22)日推出客製化契約交易 平台，提供市場參與者申請客製化契約掛牌之管道。 推出首日申請踴躍、成績斐然，全市場合計申請15個客製化契約， 由兆豐期貨力拔頭籌， 成為期貨市場首位申請客製化小型臺指期貨契約之業者， 其他積極參與者包含元大期貨、群益期貨、凱基期貨、富邦期貨、永 豐期貨、康和期貨及主要的期貨自營業者等。對此業者表示， 看好期交所客製化交易平台未來發展潛力， 已投注資源進行系統開發及業務推廣，提供交易人線上交易、 申請管道。

我國期貨市場於今(22)日達成新里程碑， 客製化契約交易平台之推出，打造期貨交易全新體驗。 過往期貨契約均由期交所訂定契約規格， 以小型臺指期貨到期日而言，均為每月固定第三個週三為到期日(週 小臺契約為每週三到期)，客製化交易平台推出後，交易人可申請1 年以內、週三以外之日期作為契約到期日， 有助交易人對於特殊日期或特殊事件之避險，並提供市場更彈性、 更多元化之交易選擇。

配合客製化交易平台之推出，期交所提供相關交易獎勵活動， 鼓勵期貨商積極推廣客製化契約，達一定交易量及交易實動戶數， 即可取得期交所獎勵；另期交所亦設有流動性提供獎勵機制， 鼓勵流動性提供者於盤中持續提供買賣報價， 符合報價標準可獲得相關獎勵。 透過前述機制鼓勵期貨商發掘市場潛在交易需求、 推廣客製化契約及提供流動性， 協助交易人交易避險及擴大整體期貨市場業務發展。

有關客製化交易平台及契約申請等相關說明，詳期交所網站：htt ps://activity.taifex.com.tw/ file/taifex/event/cht/flex/ index.html。