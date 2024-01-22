金正恩之女金主愛成金氏王朝接班人？韓媒：北韓高層斥不可能

金正恩女兒金主愛（Kim Ju Ae）一年多來亮相頻頻，不禁令外界揣測，難道是在為這位金家小公主的接班鋪路？對此，南韓媒體聲稱，掌握到的北韓高層說法是──門都沒有。

女子接班無法延續金氏一脈

《每日北韓》（Daily NK）在一篇分析中引述了一名北韓高層消息人士的看法，他對所謂的公主繼位嗤之以鼻。原因很純粹，那就是金主愛是金氏政權第四代，來日誕下第五代不會姓金，如何繼承大統？

這位高層認為，選擇接班人時，必會考量未來世代。金家既然自詡為白頭山高貴血統，又怎會讓外姓接班？唯有兒子才能延續金氏血脈。

金主愛只是用來為金正恩造神的棋子

有專家指，金主愛的出現，不過是為了鞏固父親親民愛子的形象。事實上，就連去年底睽違 11 年再次舉辦的全國母親大會，也只是要凸顯金正恩「睿智的慈父」光環。

該專家指，透過母親大會這類活動，可加強對人民洗腦，利用媽媽們在家中灌輸子女愛國意識，減輕年輕人想脫北的念頭。

為發展核武提供正當性

更廣地來說，金正恩攜女出席重大軍事場合，也可能是要合理化北韓發展核武之行徑。

金主愛首次正式露面，是 2022 年 11 月。當時金正恩帶著她視察洲際彈道飛彈「火星-17」（Hwasong-17）發射，父女攜手看飛彈的畫面傳播至世界各地，配上的官媒對北韓核武滔滔不絕的稱頌，「要為未來世代帶來明亮的笑容與美夢。」

小公主成就了這番操作，她的存在是未來世代的象徵。欲傳達的訊息是，國家必須持續強化威懾力，才能保衛下一代。

小公主作為煙霧彈

南韓「韓國統一研究院」（Korea Institute for National Unification）資深研究員洪敏（Hong Min，音譯）認為，金主愛的出現，恰可轉移外界焦點。「當金主愛 85% 的活動都與軍事有關，外界就會將討論重點擺在接班，而糊化了針對北韓核武與飛彈發展進度的研析。」