【試營運】誠品松菸書店24小時不打烊　書看累了竟有隱藏版宵夜

「誠品生活松菸」曾獲CNN評選為全球14家最酷百貨之一，自即日起24小時不打烊陪伴愛看書的夜貓，同在3F的「誠品音樂」也全日無休，坐擁全台最豐富黑膠新品並規劃古典爵士專區，即日起至1月26日起逾50場藝文活動，涵蓋音樂表演、主題講座、Live Podcast、創意市集、微醺餐酒等接棒登場。

全台最大的「藝術主題書區」以及書店職人精選國際出版時事與當月議題焦點的「議題沙龍」；「誠品兒童」以多彩插畫營造奇想氛圍，特別設置塗鴉牆讓孩子盡情揮灑創意，更打造6座臨窗「親子共讀小屋」，針對孩子生活中常見情境與課題，首度推出「兒童成長主題書櫃」，例如害怕去看醫生、上學好焦慮、該如何成為哥哥姐姐等，為爸媽提供最佳外援。



誠品生活松菸24小時書店1月20日試營運，書量擴增3倍、品項逾10萬種等同敦南書店規模。(圖/品牌提供)

全新亮相的「誠品文具」規劃全台最大紙筆試寫平台，並打造「職人選品牆」每季引薦全球最新潮流文具與設計選品；禮品包裝專區Gift＋蒐羅全球逾10國40個品牌近2,000種設計卡片，以手寫溫度傳遞誠摯祝福；繪畫書寫專門店ART LAB匯集超過600種專業畫筆與美術用品；經典精筆光廊則展陳200款精筆結合INK Bar提供墨水填充服務

日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100週年海外獨家紀念特展已開展，獨家蒐羅台灣首見的日本mt活動限定絕版紙膠、特展限定「台灣觀光印象」系列、歷年經典設計等，展現台日文創設計力，展覽期間聯名誠品咖啡（eslite café）推出下午茶包含繽紛色彩馬卡龍、棉花糖搭配熱拿鐵等品項。

誠品咖啡還有隱藏版宵夜！除了全日提供招牌松露蛋沙拉三明治、牛肉雙味起士漢堡、明太子龍蝦細扁麵等三餐美食，誠品行旅專業團隊也開發川椒米血糕、椒鹽花枝丸、辣椒酥腐乳炸雞塊、香料烤櫛瓜，滿足夜貓讀者挑剔味蕾。

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3F書店裡的誠品咖啡（eslite café）有隱藏版宵夜！(圖/品牌提供)