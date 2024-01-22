Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

赴日旅遊旺　台灣「國發基金」首投資海外旅宿集團DoMo業績長紅

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/22 16:44
2023年全球湧現疫後旅遊潮，國發基金首個投資的海外旅宿集團DoMo也受惠，在日本東京開設的旅館與民宿2023年平均住房率達9成以上，平均...

2023年全球湧現疫後旅遊潮，國發基金首個投資的海外旅宿集團DoMo也受惠，在日本東京開設的旅館與民宿2023年平均住房率達9成以上，平均...

2023年全球湧現疫後旅遊潮，因日幣貶值，日本觀光消費創新高，國發基金第一個投資的海外連鎖旅宿集團DoMo也受惠，業績拉長紅，全年住房率在9成以上，平均住房價也上漲4成。

DoMo集團1/20發布新聞稿指出，全球2023年湧現疫後旅遊潮，日本成為全球旅遊最熱門的國家，日本政府最新統計，2023年外籍遊客赴日人數來到2506.61萬人次，恢復到疫情前的8成，因日幣匯率貶值，觀光消費總額達5.29兆日圓（約新台幣1.24兆元），創下有史以來新高；其中台灣遊客就貢獻7786億日圓（約新台幣1693.5億元），高居全球首位。

DoMo集團董事長李奇嶽說，在日本旅遊大爆發的熱潮下，DoMo在日本東京開設的旅館與民宿，2023年的平均住房率達9成以上，平均房價也比疫情前上漲40%，擺脫疫情期間的陰霾，公司業績長紅，2023年EPS預估超過2.5元。

中央社引述李奇嶽表示，興建中的DoMo熊本館預計2025年3月落成並投入市場，DoMo集團啟動B輪募資計劃，目前已有觀光業者同意投資，市場反應熱烈，DoMo力拼2025年興櫃。

DoMo集團是台灣第1家以民宿項目完成櫃買中心創櫃板登錄的公司，2017年爭取到國發基金入股，也是國發基金第1個投資的海外連鎖旅宿集團，民宿在台灣、日本與馬來西亞開枝散葉，其中新宿DOMO-HOTEL於2020年榮獲世界3大設計獎之一、日本通商產業省2020優良設計獎Good Design Award，台灣宜蘭DoMo民宿獲交通部觀光局「好客民宿」標章。

DoMo在東京開設的DOMO-CAFE，被Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」，DoMo於2023年獲得中華民國全國商業總會品牌金舶獎殊榮，李奇嶽赴總統府接受總統蔡英文表揚，是台灣觀光服務品牌海外輸出的典範。
海外連鎖旅宿集團
DoMo
國發基金
李奇嶽
日本旅遊

相關新聞

日本「吉卜力公園」第四座園區11月1日開幕　「魔法故鄉」重現魔法作品場景
日本「吉卜力公園」第四座園區11月1日開幕　「魔法故鄉」重現魔法作品場景
2023/10/25 18:01
過度觀光苦了居民也壞了遊興 日本擬祭反制措施
過度觀光苦了居民也壞了遊興 日本擬祭反制措施
2023/09/11 17:14
機票又打折啦！迎疫後旅遊潮 虎航明春飛首爾未稅僅1099元
機票又打折啦！迎疫後旅遊潮 虎航明春飛首爾未稅僅1099元
2022/11/28 21:13
台灣國發基金投資如興踩雷　龔明鑫「我們也是受騙者」
台灣國發基金投資如興踩雷　龔明鑫「我們也是受騙者」
2022/10/27 17:22
日本開放自由行、免簽有譜了？日媒：最快秋季開放
日本開放自由行、免簽有譜了？日媒：最快秋季開放
2022/09/12 21:21

更新時間 : 2024-01-24 11:10 GMT+08:00

最受歡迎

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打