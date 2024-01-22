赴日旅遊旺　台灣「國發基金」首投資海外旅宿集團DoMo業績長紅

2023年全球湧現疫後旅遊潮，因日幣貶值，日本觀光消費創新高，國發基金第一個投資的海外連鎖旅宿集團DoMo也受惠，業績拉長紅，全年住房率在9成以上，平均住房價也上漲4成。

DoMo集團1/20發布新聞稿指出，全球2023年湧現疫後旅遊潮，日本成為全球旅遊最熱門的國家，日本政府最新統計，2023年外籍遊客赴日人數來到2506.61萬人次，恢復到疫情前的8成，因日幣匯率貶值，觀光消費總額達5.29兆日圓（約新台幣1.24兆元），創下有史以來新高；其中台灣遊客就貢獻7786億日圓（約新台幣1693.5億元），高居全球首位。

DoMo集團董事長李奇嶽說，在日本旅遊大爆發的熱潮下，DoMo在日本東京開設的旅館與民宿，2023年的平均住房率達9成以上，平均房價也比疫情前上漲40%，擺脫疫情期間的陰霾，公司業績長紅，2023年EPS預估超過2.5元。

中央社引述李奇嶽表示，興建中的DoMo熊本館預計2025年3月落成並投入市場，DoMo集團啟動B輪募資計劃，目前已有觀光業者同意投資，市場反應熱烈，DoMo力拼2025年興櫃。

DoMo集團是台灣第1家以民宿項目完成櫃買中心創櫃板登錄的公司，2017年爭取到國發基金入股，也是國發基金第1個投資的海外連鎖旅宿集團，民宿在台灣、日本與馬來西亞開枝散葉，其中新宿DOMO-HOTEL於2020年榮獲世界3大設計獎之一、日本通商產業省2020優良設計獎Good Design Award，台灣宜蘭DoMo民宿獲交通部觀光局「好客民宿」標章。

DoMo在東京開設的DOMO-CAFE，被Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」，DoMo於2023年獲得中華民國全國商業總會品牌金舶獎殊榮，李奇嶽赴總統府接受總統蔡英文表揚，是台灣觀光服務品牌海外輸出的典範。