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【美國總統大選】迪尚特退初選、海利不當副手 川普未來搭檔已有屬意人選

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/22 15:47
美國總統大選共和黨內初選領跑者川普的宣傳車，停在新罕布夏州的競總前 （圖／路透社Kevin Lamarque）

美國總統大選共和黨內初選領跑者川普的宣傳車，停在新罕布夏州的競總前 （圖／路透社Kevin Lamarque）

美國前總統川普重返白宮之路似乎越發清晰，在共和黨內新罕布夏州初選即將登場之際，佛州州長迪尚特宣布退選，並轉而支持頭號勁敵川普，僅剩前駐聯合國大使海利與之正面對決。海利早已放話落敗也不願當副手，川普則表示已有「不那麼令人驚訝」的人選。

綜合外媒報導，2024美國總統大選共和黨內初選將於23日在新罕布夏州（New Hampshire）登場，川普最強勁的挑戰者迪尚特（Ron DeSantis）22日在X平台上丟下退選震撼彈。此前迪尚特在愛荷華州初選位居第二，大幅落後川普；在新罕布夏州，他的支持率遠落後於川普與海莉。

儘管曾大肆批評川普，迪尚特公開支持這位對手，並在聲明中指出，他清楚地看到，許多共和黨選民期望再給川普一次機會，並強調支持川普而非相對溫和路線的海利，稱「川普優於現任總統拜登，這一點很明顯。」川普對此表示榮幸與感謝，並稱很期待與迪尚特合作，「擊敗邪惡的拜登（Joe Biden）。」

傾向獨立派的新罕布什爾州採半開放式初選，能吸引更多中間派選民。然而，迪尚特的退選，意味著海利（Nikki Haley）將與川普一對一進行對決，她並無太多勝算，官司纏身的爭議並未減損共和黨選民對川普的支持。根據新罕布夏大學民調顯示，迪尚特在當地的支持者，有近三分之二將川普視為第二選項。

海利向來都表示，自己不為當副總統而投入選舉，也已申明不會以副手之姿角逐11月大選。川普20日接受福斯新聞採訪時說，不急於公布副手人選，但指出這位有25%機會成為未來搭檔的人「相當標準」，人們知悉後不會那麼驚訝。

至於川普究竟屬意哪位，外傳名單包括南卡州參議員史考提（ Tim Scott）﹑俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance）以及紐約州眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）。
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