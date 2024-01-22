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陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來

公共運輸處提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或台北好行APP掌握路況。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/22 15:05
下雪示意圖（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

下雪示意圖（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

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寒流到上山追雪正夯，準備前往北部陽明山、大屯山區賞雪的民眾，須注意因應下雪情形山區將啟動三段交通管制，提醒非自駕的民眾，北市公車將配合交通管制折返，「不進入管制區」，雪融後依道路實際狀況通行。

根據中央氣象署預報，今（22）日晚間21時至明（23）日上午9時，23日18時至24日上午6時間，會是溫度最低的時候。

文化大學大氣系教授周昆炫21日在臉書上表示，這波寒流預估陽明山會下雪，推估是在22日半夜到23日清晨都有降雪訊號，地點是以陽明山的竹子山最多。今天又在臉書上指出，關於罕見的屯山積雪，模式的定量雪高預報最近兩報陽明山山區的竹子山、大屯山、七星山還是有的，約1-5公分。

周昆炫表示，若下雪的話，預測這波雪應該可以維持個兩三天，大家不用急著上山，上山的話也要做好準備再上山踩雪。

台北市政府今日發布新聞稿指出，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，台北市政府將依交通部中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，各階段相關管制點如附圖。

台北市公共運輸處表示，依據交通部中央氣象署預報22日晚間至24日清晨，會有持續10度左右或以下之低溫，可能會有降雪，如啟動交通管制，北市公車將配合折返不進入管制區，雪融後依道路實際狀況通行。 公共運輸處提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或台北好行APP掌握路況。

根據北市府發布之交通管制圖，陽金公路（101 甲線至中湖戰備道）下雪，將啟動第一階段管制；大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，啟動第二階段管制；陽明山中山樓及前山、陽明山中山樓至文化大學下雪，將啟動第三階段管制。

台北市交通局提醒，民眾若欲由仰德大道進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行，未持證則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離。

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山22日至24日天氣預測（圖／截自中央氣象署網站）

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
大屯山22日至23日天氣預測（圖／截自中央氣象署網站）

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
七星山22日至23日天氣預測（圖／截自中央氣象署網站）
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