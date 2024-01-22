機師工會春節釀罷工 長榮航空資方3點回應不放棄協商

更新時間 01-23 13:50

桃園市機師職業工會昨（22）日宣布長榮航空春節前後罷工，長榮資方以三點回應，對此勞方今（23）日也一一反駁，呼籲資方聆聽工會聲音，以對等、公平方式實質協商。

針對薪資部分，機師工會說明，因薪資結構不同，飛行員底薪僅為全薪22%，且長榮航空將因飛行經驗增加的年度晉支計入因通膨而調整的加薪幅度中。更有甚者，飛行員在疫情期間配合公司凍結晉支的部分也從未歸還。上述種種，顯見長榮航空以片面資訊企圖混淆視聽。

在外站津貼部分，自長榮航空 33 年前開航時，即為 3 美元/小時，迄今 2024 年經工會數次爭取後為 3.5 美元/小時，僅增加 0.5 美元/小時（新台幣 15 元），此津貼並非僅做餐費使用，長榮航空刻意隱瞞事實以比例計算誤導民眾，實不見所謂善意回應。

工會表示，在屢次協商中，公司總是以購買新機的營運成本，烏俄戰爭的各種風險，甚至是地震、火山等不可控自然災害風險推託，因種種因素無法將利潤與員工分享。工會批評，現今票價飆新高，盈收也破天荒成長的情況下，成本與風險反而是讓員工承擔，獲利盡收口袋，不見照顧員工之初心。

工會依民航局資訊統計，近兩年來，長榮航空外籍機師增加人數為 57人，本國籍機師增加僅 40 人，外籍機師增幅是本國籍 6 倍之多，顯示流失本國籍機師的同時，外籍機師比例愈來越高。

工會指出，長榮航空本國籍機師在公司佔比約 75%（其餘 25% 為外籍），本次投票結果代表有一半以上的本國籍機師願意參加罷工。因這次參加罷工投票的會員多數為長程航線機師，機師執照限定機種，不可任意置換，若進入罷工，人力調度困難，歐美長程航線將首當其衝。



長榮航空機師人數比例（圖／桃園市機師職業工會）

發布時間 01-22 14:58

桃園市機師職業工會今（22）日取得長榮航工罷工權，預計春節前後罷工，對此長榮資方發出三點回應，並表達遺憾，望工會能以理性態度勞資協商。

三點回應如下：

以事實積極回應工會，持續增進機師薪資待遇

勞方此次罷工訴求：調整飛行員結構薪資 20%、調漲外站飛行津貼至每小時 6 美元、停止聘用外籍正駕駛員。長榮表示，自工會於 2022 年提出調整薪資福利調解迄今，長榮航空飛行員依職級不同，底薪已調整逾 20%，飛行津貼也同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加台幣 18,000 至 36,000 元。

在外站津貼部分，長榮表示，除了提供外站住宿期間早餐外，長榮津貼計算給付時間為國內業界最長，且自 2023 年迄今調幅達 17%。長榮並指出，在去年有獲利的基礎下，已發放 6 個月年終獎金，並將於結算 2023 年實際獲利後，另再發放員工酬勞。惟長榮航空為自負盈虧的民營公司，需考量永續經營，無法因短期獲利即一次性大幅調薪。

長榮航空積極培訓國內機師人才，本外籍機師晉升標準一致

長榮表示，其積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募學員、聘用合格飛行員。當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師，晉升標準與本國機師一致，並遵循相關法令聘僱與訓練外籍機師。所有機師均須通過業界訓練和考核，取得執飛機型之檢定證後始得執飛。針對勞動局處分，長榮已向主管機關提起訴願。

長榮航空已成立緊急應變小組應對罷工，不放棄與工會協商

長榮表示，不會放棄與工會協商。長榮航空機師人數超過 1,460 人，據媒體報導，此次機師工會贊成罷工的長榮航空機師為 543人，為總人數的 37%。長榮航空已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度及旅客輸運規劃，確保主要航線營運。一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機 App 公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新航班異動及相關作業辦法。