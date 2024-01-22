台股可挑戰1萬8千點?　寬量國際策略長谷月涵：不是很有信心

台股今天(22日) 在人工智慧（AI）族群強勢表態下，盤中最高至17869.07點，但台積電翻黑，指數漲勢收斂，終場收在17815.10點，上漲133.58點，漲幅0.76%，成交值新台幣3956.45億元。

權值股台積電開盤上漲7元，以633元開出，盤中拉回翻黑，終場震盪收平盤626元；鴻海、大立光分別下跌0.6%、0.8%。

AI族群買氣旺，緯穎、奇鋐、技嘉終場分別收漲停2185元、380.5元、297.5元；廣達、雙鴻、緯創收盤皆紅。

針對台股今攻上17800點，前外資分析師、寬量國際策略長谷月涵表示，就資金面和半導體基本面而言，比較看好台股上半年表現，但美、台資金「已經用得差不多」，短線台股要突破萬八或兩萬點，「我不是很有信心」。

「寬量國際」( Quantum International Corp., QIC )設立於2012年2月，為台灣第一家致力於服務大中華區企業解決資本市場問題、進而提升企業股權價值之國際財務顧問機構。

谷月涵（Peter Kurz）今出席寬量國際台灣半導體供應鏈主題投資記者會，被問及台股展望時表示，股市如果沒有資金，就漲不上去；如果資金過多、沒地方跑，股市無論如何都會上漲。

他說，目前資金受到各國央行保守的貨幣政策影響，雖然貨幣政策即將轉換，但還沒開始，只能回歸基本面，觀察個股的營收與獲利成長、本益比等價值，現階段沒有特別吸引人的股票。

中央社引述谷月涵指出，市場對人工智慧（AI）及半導體類股的看法比較樂觀，只不過AI到底會帶來多大的成長空間，還不明確。過去美國聯邦準備理事會（Fed）降息後，剛開始對股市有加分，久了以後如果繼續降息，代表經濟遇到成長門檻，比較容易影響個股基本面。

他說，半導體因為有AI題材，現在還有很多公司想搶AI晶片，最近5年以來每年全球大數據成長接近1倍，現在有了AI產品和工具可以分析市場與客戶需求，會非常有價值。

谷月涵表示，外資今年1月原本賣超台股，從1月18日台積電法人說明會後，突然轉為大買台股、台積電和電子類股，這樣的動能應該可以維持至少數週或1、2個月時間。